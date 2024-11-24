Сенатор США Грэм угрожает странам санкциями за помощь МУС с арестом Нетаньяху

Сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил наложить санкции на союзников США, если они выполнят ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Об этом Грэм заявил в интервью Fox News, сообщает Anadolu, передает УНН.

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"Любому союзнику, Канаде, Британии, Германии, Франции, если вы попытаетесь помочь МУС, мы наложим на вас санкции. Если вы собираетесь помочь МУС как нация и заставить выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта, бывшего министра обороны, я наложу на вас санкции как на государство", - сказал Грэм.

Напомним

Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.