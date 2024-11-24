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Сенатор США Грэм угрожает странам санкциями за помощь МУС с арестом Нетаньяху

Сенатор США Грэм угрожает странам санкциями за помощь МУС с арестом Нетаньяху

Киев  •  УНН

 • 7061 просмотра

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Республиканец Линдси Грэм заявил о возможных санкциях против союзников США, которые будут помогать МУС с арестом Нетаньяху и Галанта. Угрозы касаются Канады, Великобритании, Германии и Франции.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил наложить санкции на союзников США, если они выполнят ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Об этом Грэм заявил в интервью Fox News, сообщает Anadolu, передает УНН.

Детали

"Любому союзнику, Канаде, Британии, Германии, Франции, если вы попытаетесь помочь МУС, мы наложим на вас санкции. Если вы собираетесь помочь МУС как нация и заставить выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта, бывшего министра обороны, я наложу на вас санкции как на государство", - сказал Грэм.

Напомним

Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Павел Башинский

Павел Башинский

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