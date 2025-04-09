Йоав Галант

Барт де Вевер заявил, что Бельгия не арестует Нетаньяху, даже несмотря на ордер МУС, сославшись на реальную политику. Оппозиция раскритиковала эти слова.
В результате израильского удара по больнице Насера в Газе был ликвидирован Исмаил Бархум, чиновник ХАМАС. Израиль заявляет, что он был ключевым террористом.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об увольнении главы службы внутренней безопасности Ронена Бара из-за недостатка доверия. Решение принято на фоне расследования лоббирования интересов Катара.
Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против должностных лиц Международного уголовного суда. Документ предусматривает запрет операций с имуществом и аннулирование виз для причастных к расследованиям МУС.
Парламент Ливана избрал командующего армией Джозефа Ауна президентом после 2-летнего вакуума. Новый лидер пообещал обеспечить государственную монополию на оружие и разработать стратегию сдерживания Израиля.
Заместитель главы МИД Польши заявил о готовности арестовать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС.
Республиканец Линдси Грэм заявил о возможных санкциях против союзников США, которые будут помогать МУС с арестом Нетаньяху и Галанта. Угрозы касаются Канады, Великобритании, Германии и Франции.
Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта. МУС также отклонил обжалование Израиля относительно ситуации в Палестине.
В Израиле вспыхнули массовые протесты после решения Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта. Протестующие перекрыли дороги в Тель-Авиве, около 40 человек арестованы.
В Израиле вспыхнули протесты после увольнения министра обороны Йоава Галланта из-за «отсутствия взаимного доверия». В Иерусалиме и Хайфе полиция задерживает протестующих, а бизнес-сообщество критикует это решение.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта из-за разногласий по ведению войны. На его место назначен министр иностранных дел Исраэль Кац.
Министр обороны США Остин выразил соболезнования Израилю из-за гибели солдат от атаки «Хезболлы». Он призвал к переходу от военных действий к дипломатии для обеспечения безопасности гражданских.
Президент США Джо Байден проведет важный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху о планах Израиля нанести удар по Ирану. США хотят определить ограничения израильского ответного удара.
Премьер-министр Израиля заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» и его преемников. Министр обороны подтвердил вероятную ликвидацию Хашема Сафиеддина, который должен был заменить Насраллу.
Президент Турции Эрдоган призвал мировое сообщество остановить премьер-министра Израиля Нетаньяху, сравнивая его с Гитлером. Он предложил рассмотреть принудительные меры против Израиля на Генассамблее ООН.
США наращивают военные силы на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта между Израилем и Хезболлой.
73-летнего мужчину из Ашкелона обвиняют в сговоре с Ираном для убийства премьер-министра, министра обороны или председателя Шин Бет. Подозреваемый дважды незаконно посещал Иран и получал деньги за выполнение заданий.
В Ливане произошла вторая волна взрывов, на этот раз радиостанций «Хезболлы». По меньшей мере 20 человек погибли, более 450 ранены. Израиль не комментирует обвинения в причастности к атакам.
Министр обороны Израиля заявил о начале новой фазы войны с перемещением центра тяжести на север. Цель - безопасное возвращение жителей северных городов в свои дома.
Израиль провел разведывательную операцию, взорвав тысячи пейджеров «Хезболлы», не уведомив США. Атака привела к гибели 9 человек и ранению 2750, парализовав систему управления «Хезболлы».
Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Тель-Авив в рамках ближневосточного турне. Он проведет переговоры с руководством Израиля по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.
Израильская разведка сообщает о подготовке Ираном масштабного нападения на Израиль в ближайшие дни. Это может поставить под угрозу запланированные на четверг переговоры по заложникам в Газе и соглашение о прекращении огня.
Премьер Израиля Нетаньяху планирует уволить министра обороны Галанта, начальника штаба ЦАХАЛ Халеви и главу ШАБАК Бара, сообщают в прессе.
США планируют отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль. Это реакция на возможную месть за смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Иране, что вызвало угрозы мести Израиля. Убийство усилило беспокойство относительно расширения конфликта в Газе на Ближний Восток.
ЦАХАЛ подтвердил авиаудар по Бейруту, целью которого был командир Хезболлы, ответственный за атаки на Израиль. Министр обороны Израиля заявил, что Хезболла "пересекла красную линию".
Армия обороны Израиля подтвердила авиаудары по военным объектам хуситов в порту Аль-Худейда в Йемене. Удар, одобренный министром обороны Йоавом Галлантом, стал ответом на многочисленные атаки против Израиля.
Военный кабинет, созданный для управления кампаниями против ХАМАС и Хезболлы, был официально распущен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после распада правительства единства.
Израиль обеспокоен тем, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест его высших должностных лиц по обвинениям, связанным с войной против ХАМАС в Газе.
Министерство иностранных дел Великобритании не поддерживает решение прокурора МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявляя, что расследование израильско-палестинского конфликта не подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку Израиль не является участником Римского статута.