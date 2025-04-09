Йоав Галант

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент Ливана избрал командующего армией Джозефа Ауна президентом после 2-летнего вакуума. Новый лидер пообещал обеспечить государственную монополию на оружие и разработать стратегию сдерживания Израиля.

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Премьер-министр Израиля уволил министра обороны

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Вторая волна взрывов устройств в Ливане: по меньшей мере 20 погибших и 450 раненых

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Убийство лидера ХАМАС Хании в Тегеране усилило опасения расширения конфликта в Газе на Ближний Восток - Reuters

Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Иране, что вызвало угрозы мести Израиля. Убийство усилило беспокойство относительно расширения конфликта в Газе на Ближний Восток.

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ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту. Целью был командир Хезболлы

ЦАХАЛ подтвердил авиаудар по Бейруту, целью которого был командир Хезболлы, ответственный за атаки на Израиль. Министр обороны Израиля заявил, что Хезболла "пересекла красную линию".

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Израиль подтвердил удар по Йемену в ответ на атаки хуситов: что известно

Армия обороны Израиля подтвердила авиаудары по военным объектам хуситов в порту Аль-Худейда в Йемене. Удар, одобренный министром обороны Йоавом Галлантом, стал ответом на многочисленные атаки против Израиля.

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Премьер Израиля Нетаньяху распускает военный кабинет

Военный кабинет, созданный для управления кампаниями против ХАМАС и Хезболлы, был официально распущен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после распада правительства единства.

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Израиль опасается ордеров МУС на арест высших должностных лиц из-за войны в Газе

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Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху

Министерство иностранных дел Великобритании не поддерживает решение прокурора МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявляя, что расследование израильско-палестинского конфликта не подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку Израиль не является участником Римского статута.

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