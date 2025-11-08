Турция выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, включая Нетаньяху

Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, среди которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху, обвинив их в "геноциде" и "преступлениях против человечности" в Газе. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что ордера на арест выданы в отношении ключевых представителей израильских властей.

По запросу Главной прокуратуры Стамбула Международный уголовный суд Стамбула выдал ордера на арест 37 подозреваемых, среди которых - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Их обвиняют в "преступлениях против человечности" и "геноциде" из-за систематических действий в секторе Газа и действий против флотилии "Глобальный Сумуд" - пишет информагентство.

В заявлении, обнародованном Генпрокуратурой Стамбула, говорится о том, что в результате геноцида и преступлений против человечности, систематически совершаемых государством Израиль в секторе Газа, погибли тысячи людей, в том числе женщины и дети, еще тысячи получили ранения, а жилые районы стали непригодными для проживания.

Среди них премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир, командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Давид Саар Салама и ряд других чиновников.

"В свете полученных доказательств было установлено, что должностные лица Израиля несут уголовную ответственность", - добавили в прокуратуре.

Напомним

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его, а также бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвиняют в совершении преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных по меньшей мере с 8 октября 2023 года до по меньшей мере 20 мая 2024 года - дня, когда прокуратура подала ходатайство об ордерах на арест.

