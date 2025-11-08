Турция выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, включая Нетаньяху

ukenru
7 ноября, 17:00 • 30534 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 38146 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
7 ноября, 15:32 • 44642 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
7 ноября, 14:58 • 44354 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
7 ноября, 13:59 • 40485 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 22385 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
7 ноября, 09:48 • 54064 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
7 ноября, 09:46 • 37418 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
7 ноября, 07:19 • 39903 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 30621 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Румынского евродепутата, которая угрожала "сломать ноги Зеленскому", хотят отправить в психбольницу
Трамп встретил Орбана в Белом доме и высказался о встрече с путиным
Зеленский пригласил президента Румынии в Украину и обсудил с ним совместные оборонные разработки и усиление ПВО
Столичные правоохранители привлекли к ответственности молодого человека, который пел русские песни в форме полицейского
россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшие
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
7 ноября, 15:32 • 44643 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
7 ноября, 14:58 • 44355 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 13:59 • 40486 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 31037 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
7 ноября, 09:48 • 54065 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Виктор Орбан
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Белый дом
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьму
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
Дипломатка

Турция выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, включая Нетаньяху

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, среди которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху, обвинив их в «геноциде» и «преступлениях против человечности» в Газе. Среди обвиняемых также министр обороны Исраэль Кац и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Турция выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, включая Нетаньяху

Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, среди которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху, обвинив их в "геноциде" и "преступлениях против человечности" в Газе. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что ордера на арест выданы в отношении ключевых представителей израильских властей.

По запросу Главной прокуратуры Стамбула Международный уголовный суд Стамбула выдал ордера на арест 37 подозреваемых, среди которых - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Их обвиняют в "преступлениях против человечности" и "геноциде" из-за систематических действий в секторе Газа и действий против флотилии "Глобальный Сумуд"

- пишет информагентство.

В заявлении, обнародованном Генпрокуратурой Стамбула, говорится о том, что в результате геноцида и преступлений против человечности, систематически совершаемых государством Израиль в секторе Газа, погибли тысячи людей, в том числе женщины и дети, еще тысячи получили ранения, а жилые районы стали непригодными для проживания.

Среди них премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир, командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Давид Саар Салама и ряд других чиновников.

"В свете полученных доказательств было установлено, что должностные лица Израиля несут уголовную ответственность", - добавили в прокуратуре.

Напомним

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его, а также бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвиняют в совершении преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных по меньшей мере с 8 октября 2023 года до по меньшей мере 20 мая 2024 года - дня, когда прокуратура подала ходатайство об ордерах на арест.

Трамп раскритиковал судебный процесс над Нетаньяху и назвал премьера Израиля "героем войны"29.06.25, 04:59 • 5554 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Йоав Галант
Стамбул
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа