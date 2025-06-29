Трамп раскритиковал судебный процесс над Нетаньяху и назвал премьера Израиля "героем войны"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал судебный процесс над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает УНН.

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В соцсети Truth Social Трамп отметил, что Нетаньяху является "героем войны".

Это ужасно, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху. Он герой войны и премьер-министр, который отлично работал с Соединенными Штатами, чтобы достичь большого успеха в ликвидации опасной ядерной угрозы в Ир - подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, руководитель израильского правительства сейчас находится в процессе переговоров с ХАМАС, которые будут включать возвращение заложников.

Возможно ли, что премьер-министр Израиля может быть вынужден сидеть в зале суда целый день ни за что (сигары, кукла Багза Банни и т.д.). Это политическое преследование, очень похоже на то преследование, которое я вынужден был вытерпеть. Эта несправедливость "правосудия" будет мешать переговорам как с Ираном, так и с ХАМАС - написал Трамп.

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Он назвал "безумием" судебный процесс над Нетаньяху со стороны "неконтролируемых прокуроров".

"Соединенные Штаты Америки тратят миллиарды долларов в год, гораздо больше, чем на любую другую страну, защищая и поддерживая Израиль. Мы не будем это терпеть. Мы только что одержали великую победу с премьер-министром Биби Нетаньяху во главе – и это сильно портит нашу победу. Оставьте Биби в покое, его ждет большая работа!" - добавил Трамп.

Напомним

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его, а также бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвиняют в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум с 8 октября 2023 года до как минимум 20 мая 2024 года - дня, когда прокуратура подала ходатайство об ордерах на арест.

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