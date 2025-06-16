Нетаньяху: Иран пытался убить меня ракетным ударом, Трамп тоже под прицелом

Иран пытался убить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ракетным ударом. Также под прицелом Тегерана якобы находится президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Об этом в воскресенье, 15 июня, Нетаньяху рассказал в интервью Fox News, передает УНН.

Они выпустили ракету прямо в мое окно спальни - сказал премьер.

По словам Нетаньяху, Иран рассматривает Израиль и США как главные препятствия на пути к установлению контроля над Ближним Востоком.

Израиль давно является для них главным препятствием. Еще одно препятствие для них - это президент Трамп. Я вам скажу: они воспринимают президента Трампа как огромную угрозу. Они считают Израиль очень серьезным препятствием, и стремятся уничтожить нас обоих - отметил он.

Также Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля ликвидировала главу разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране - Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохагега.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Премьер Израиля заявил, что страна нанесла удар по ядерным целям в Иране, включая обогатительное предприятие в Натанзе, и пообещал, что операция продлится до устранения угрозы.

В ночь на 13 июня армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию командующего армией Ирана, командующего Корпуса стражей Исламской революции и командующего чрезвычайных ситуаций Ирана. Это произошло в результате израильских ударов.

В результате израильских атак было ликвидировано 14 иранских ученых-ядерщиков. Среди них были ключевые эксперты, работавшие над ядерной программой Ирана.

Премьер Израиля заявил о ликвидации топ-руководителей разведки, отрицая планы убийства верховного лидера Ирана. Также сообщалось о ликвидации топ-полицейского.

Іран повинен зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак - Прем'єр-міністр Ізраїлю