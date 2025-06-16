Нетаньяху: Іран намагався вбити мене ракетним ударом, Трамп теж під прицілом

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
15 червня, 05:00 • 24867 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 73994 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 76846 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
14 червня, 12:45 • 72252 перегляди
Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції
14 червня, 03:30 • 68849 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 62159 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 52526 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 115914 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 69486 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 58912 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.5м/с
69%
748мм
Популярнi новини
На межі Донеччини та Дніпропетровщини зводять потужні укріплення: фото і відео15 червня, 16:54 • 14920 перегляди
Удар українських БПЛА по єлабузі: Генштаб підтвердив влучання15 червня, 17:18 • 4922 перегляди
Нетаньягу: Ізраїль ліквідував топ-керівників розвідки Ірану, плани вбивства Хаменеї – брехня15 червня, 17:59 • 3692 перегляди
У Саудівській Аравії стратили відомого журналіста-розслідувача корупції королівської сім'ї за "державну зраду"15 червня, 18:55 • 8760 перегляди
У Києві вибухи: столицю атакують ударні дрони, працює ППО21:19 • 7664 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 47540 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 119322 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 179636 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 186367 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 202100 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тель-Авів
Реклама
УНН Lite
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 19219 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 17592 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 115914 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 57770 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 106947 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Truth Social
Нью-Йорк таймс
Вашингтон пост

Нетаньяху: Іран намагався вбити мене ракетним ударом, Трамп теж під прицілом

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Прем'єр Ізраїлю заявив, що Іран розглядає Ізраїль та США як перешкоди. Також ЦАХАЛ ліквідувала главу розвідки КВІР Мохаммада Каземі та його заступника.

Нетаньяху: Іран намагався вбити мене ракетним ударом, Трамп теж під прицілом

Іран намагався вбити прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху ракетним ударом. Також під прицілом Тегерана нібито перебуває президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Про це у неділю, 15 червня, Нетаньяху розповів в інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Вони випустили ракету просто у моє вікно спальні

- сказав прем'єр.

За словами Нетаньяху, Іран розглядає Ізраїль та США як головні перепони на шляху до встановлення контролю над Близьким Сходом.

Ізраїль давно є для них головною перепоною. Ще одна перешкода для них - це президент Трамп. Я вам скажу: вони сприймають президента Трампа як величезну загрозу. Вони вважають Ізраїль дуже серйозною перепоною, і прагнуть знищити нас обох

- зазначив він.

Також Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала главу розвідувальної організації Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані - Мохаммада Каземі та його заступника Хасана Мохагега.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.  

Прем'єр Ізраїлю заявив, що країна завдала удару по ядерних цілях в Ірані, включаючи збагачувальне підприємство в Натанзі, та пообіцяв, що операція триватиме до усунення загрози.

У ніч проти 13 червня армія оборони Ізраїлю підтвердила ліквідацію командувача армії Ірану, командувача Корпусу вартових Ісламської революції та командувача надзвичайних ситуацій Ірану. Це сталось внаслідок ізраїльських ударів.

Внаслідок ізраїльських атак було ліквідовано 14 іранських вчених-ядерників. Серед них були ключові експерти, які працювали над ядерною програмою Ірану.

Прем'єр Ізраїлю заявив про ліквідацію топ-керівників розвідки, заперечивши плани вбивства верховного лідера Ірану. Також повідомлялося про ліквідацію топ-поліцейського.

Іран має зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак - Прем'єр-міністр Ізраїлю16.06.25, 00:20 • 1092 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Israel
Fox News Channel
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Тегеран
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9