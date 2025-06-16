Нетаньяху: Іран намагався вбити мене ракетним ударом, Трамп теж під прицілом

Іран намагався вбити прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху ракетним ударом. Також під прицілом Тегерана нібито перебуває президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Про це у неділю, 15 червня, Нетаньяху розповів в інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Вони випустили ракету просто у моє вікно спальні - сказав прем'єр.

За словами Нетаньяху, Іран розглядає Ізраїль та США як головні перепони на шляху до встановлення контролю над Близьким Сходом.

Ізраїль давно є для них головною перепоною. Ще одна перешкода для них - це президент Трамп. Я вам скажу: вони сприймають президента Трампа як величезну загрозу. Вони вважають Ізраїль дуже серйозною перепоною, і прагнуть знищити нас обох - зазначив він.

Також Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала главу розвідувальної організації Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані - Мохаммада Каземі та його заступника Хасана Мохагега.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Прем'єр Ізраїлю заявив, що країна завдала удару по ядерних цілях в Ірані, включаючи збагачувальне підприємство в Натанзі, та пообіцяв, що операція триватиме до усунення загрози.

У ніч проти 13 червня армія оборони Ізраїлю підтвердила ліквідацію командувача армії Ірану, командувача Корпусу вартових Ісламської революції та командувача надзвичайних ситуацій Ірану. Це сталось внаслідок ізраїльських ударів.

Внаслідок ізраїльських атак було ліквідовано 14 іранських вчених-ядерників. Серед них були ключові експерти, які працювали над ядерною програмою Ірану.

Прем'єр Ізраїлю заявив про ліквідацію топ-керівників розвідки, заперечивши плани вбивства верховного лідера Ірану. Також повідомлялося про ліквідацію топ-поліцейського.

Іран має зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак - Прем'єр-міністр Ізраїлю