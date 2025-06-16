Іран має зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак - Прем'єр-міністр Ізраїлю

Ізраїль готовий припинити воєнну кампанію проти Ірану, якщо Тегеран прийме вимоги Сполучених Штатів Америки про ліквідацію своєї ядерної програми. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю Fox News, інформує УНН з посиланням на The Times of Israel.

Питання полягає в тому, щоб зупинити ті речі, які загрожують нашому виживанню. І ми прагнемо це зупинити. Тепер, якщо вони (Іран, - ред.) готові прийняти умови президента Дональда Трампа, це інша річ - сказав Нетаньягу.

За його словами, атаки на Іран завершаться, "коли ми усунемо ці можливості, і ми це зробимо".

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що зміна влади в Ірані не є метою Ізраїлю, але "це, безумовно, може бути результатом, оскільки іранський режим дуже слабкий".

Також глава ізраїльського уряду розповів, що Ізраїль поділився зі США розвідданими про те, що Іран створює ядерну зброю.

Було абсолютно ясно, що вони працюють над секретним планом з перетворення урану на зброю. Вони рухалися дуже швидко. Вони могли б створити тестовий боєприпас, можливо, перший боєприпас за кілька місяців, та точно - менше ніж за рік. Це була інформація, якою ми поділилися зі США - зазначив політик.

Нетаньягу наголосив, що Ізраїль і США "повністю координують свої дії".

Коли його запитали, чи має Ізраїль можливість знищити іранські об'єкти, розташовані глибоко під землею, Нетаньягу відповів, що не хоче вдаватися "в конкретні оперативні плани".

Нагадаємо

У ніч проти 13 червня Ізраїль заявив про атаку на ядерні об'єкти Ірану в рамках операції "Нація левів". Десятки літаків Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по військових цілях.

Прем'єр Ізраїлю заявив, що країна завдала удару по ядерних цілях в Ірані, включаючи збагачувальне підприємство в Натанзі, та пообіцяв, що операція триватиме до усунення загрози.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що країна припинить військову кампанію, якщо Ізраїль зробить те ж саме. Це стало відповіддю на удари по паливних складах і ядерних об'єктах Ірану.

Ізраїльська операція в Ірані може тривати тижнями: США підтримують дії Тель-Авіва - CNN