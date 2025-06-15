Іран припинить атаки на Ізраїль у разі зустрічного кроку – Тегеран

Якщо ізраїльські атаки Ірану завершаться, Іран припинить свою військову кампанію у відповідь, заявили у МЗС Ірану, передає УНН.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявляє, що атаки проти на Ізраїли припиняться, як тільки Ізраїль припинить свою військову кампанію проти Ісламської Республіки.

Ми захищаємо себе; наша оборона є цілком законною. Ця оборона є нашою відповіддю на агресію. Якщо агресія припиниться, природно, припиняться і наші дії у відповідь - сказав Арагчі на зустрічі з іноземними дипломатами

Нагадаємо

Вночі 15 червня Ізраїль завдав удару по паливному складу в Тегерані та об'єктах ядерної програми Ірану, спричинивши масштабні пожежі. Підтверджено ураження нафтопереробного заводу та експериментальних лабораторій.

Іран оголосив у суботу ввечері, що випустив новий залп ракет по Ізраїлю у відповідь на удари по його території з п'ятниці. Зі свого боку, ізраїльська армія оголосила, що завдає авіаударів по Тегерану і паливних складах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зупинка ядерної програми Ірану є життєво важливим інтересом США та необхідною умовою миру. Він також висловив оптимізм щодо завершення війни з ХАМАС.