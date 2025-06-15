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Иран прекратит атаки на Израиль в случае встречного шага – Тегеран

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Министр иностранных дел Ирана заявил, что страна прекратит военную кампанию, если Израиль сделает то же самое. Это стало ответом на удары по топливным складам и ядерным объектам Ирана.

Иран прекратит атаки на Израиль в случае встречного шага – Тегеран

Если израильские атаки Ирана завершатся, Иран прекратит свою военную кампанию в ответ, заявили в МИД Ирана, передает УНН.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявляет, что атаки против на Израиль прекратятся, как только Израиль прекратит свою военную кампанию против Исламской Республики.

Мы защищаем себя; наша оборона является вполне законной. Эта оборона является нашим ответом на агрессию. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия

- сказал Арагчи на встрече с иностранными дипломатами

Напомним

Ночью 15 июня Израиль нанес удар по топливному складу в Тегеране и объектам ядерной программы Ирана, вызвав масштабные пожары. Подтверждено поражение нефтеперерабатывающего завода и экспериментальных лабораторий.

Иран объявил в субботу вечером, что выпустил новый залп ракет по Израилю в ответ на удары по его территории с пятницы. Со своей стороны, израильская армия объявила, что наносит авиаудары по Тегерану и топливным складам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановка ядерной программы Ирана является жизненно важным интересом США и необходимым условием мира. Он также выразил оптимизм относительно завершения войны с ХАМАС.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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