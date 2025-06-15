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Трамп: миру не буде, якщо в Ірану є ядерна зброя

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що зупинка ядерної програми Ірану є життєво важливим інтересом США та необхідною умовою миру. Він також висловив оптимізм щодо завершення війни з ХАМАС.

Трамп: миру не буде, якщо в Ірану є ядерна зброя

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що миру бути не може, якщо Іран має ядерну зброю. Про це пише видання The Times of Israel, передає УНН.

Для тих людей, які кажуть, що хочуть миру - у вас не може бути миру, якщо в Ірану є ядерна зброя. Так що всі ті чудові люди, які не хочуть нічого робити з Іраном, що має ядерну зброю - це не мир

- сказав він в інтерв'ю The Atlantic.

Глава Білого дому наголосив, що зупинка іранської ядерної програми є необхідним досягненням для миру. Він наголосив, що запобігання появі ядерної зброї в Ірану є життєво важливим інтересом США.

Іран не може мати ядерну бомбу, все дуже просто. Незалежно від того, Ізраїль це чи не Ізраїль - в Ірану не може бути ядерної бомби

- зазначив Дональд Трамп.

За словами Президента США, Іран "все ще хоче укласти угоду" за своєю ядерною програмою, незважаючи на ізраїльські атаки.

Крім того, він висловив оптимізм з приводу того, що війна з ХАМАС у Газі наближається до кінця.

"Газа вже готова здатися - або майже готова. Ми повернули багатьох заручників", - резюмував він.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.   

Дональд Трамп заявив про підтримку Ізраїлю після ударів по Ірану. За словами Нетаньягу, атака була "дуже успішною", хоча Іран заявив про незначні пошкодження.

США підтримали Ізраїль у перехопленні іранських ракет 13 червня. Інші країни регіону також долучилися до підтримки ППО, як і під час масштабної атаки Ірану у квітні.

Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався вбити Трампа15.06.25, 00:36 • 774 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Israel
Білий дім
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран
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