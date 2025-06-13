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Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
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Ізраїль завдав удару по Ірану, в Тегерані пролунали вибухи – ЗМІ

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Ізраїль атакував Іран, незважаючи на застереження Трампа. Міністр оборони Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікуваний удар у відповідь.

Ізраїль завдав удару по Ірану, в Тегерані пролунали вибухи – ЗМІ

Ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Про це повідомляє УНН із посиланням на Axios.

Деталі

Зазначається, що йдеться про вибухи у столиці Ірану Тегерані.

Ізраїль безпосередньо атакує свого найбільшого та найкраще озброєного противника без чіткої підтримки з боку США

- пише видання.

ЗМІ нагадує, що у четвер президент США Дональд Трамп публічно виступив проти атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану, заявивши, що він все ще вірить у можливість ядерної угоди.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується ракетний і безпілотний удар по Державі Ізраїль і його цивільному населенню

- сказав Кац.

А у мережі вже з'явилися кадри ймовірної атаки Ізраїлю на Іран.

Нагадаємо

Напередодні високопосадовцям Сполучених Штатів повідомили, що Ізраїль повністю готовий розпочати операцію в Ірані.

Також повідомлялося, що США розпочали евакуацію несуттєвого персоналу дипломатичних і військових місій на Близькому Сході через зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем.

Ізраїль готовий розпочати операцію проти Ірану: що відомо12.06.25, 10:51 • 2698 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Israel
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран
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