Ізраїль завдав удару по Ірану, в Тегерані пролунали вибухи – ЗМІ
Київ • УНН
Ізраїль атакував Іран, незважаючи на застереження Трампа. Міністр оборони Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікуваний удар у відповідь.
Ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Про це повідомляє УНН із посиланням на Axios.
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Зазначається, що йдеться про вибухи у столиці Ірану Тегерані.
Ізраїль безпосередньо атакує свого найбільшого та найкраще озброєного противника без чіткої підтримки з боку США
ЗМІ нагадує, що у четвер президент США Дональд Трамп публічно виступив проти атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану, заявивши, що він все ще вірить у можливість ядерної угоди.
Тим часом міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.
Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується ракетний і безпілотний удар по Державі Ізраїль і його цивільному населенню
А у мережі вже з'явилися кадри ймовірної атаки Ізраїлю на Іран.
Нагадаємо
Напередодні високопосадовцям Сполучених Штатів повідомили, що Ізраїль повністю готовий розпочати операцію в Ірані.
Також повідомлялося, що США розпочали евакуацію несуттєвого персоналу дипломатичних і військових місій на Близькому Сході через зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем.
Ізраїль готовий розпочати операцію проти Ірану: що відомо12.06.25, 10:51 • 2698 переглядiв