Ізраїль завдав удару по Ірану, в Тегерані пролунали вибухи – ЗМІ

Ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Про це повідомляє УНН із посиланням на Axios.

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Зазначається, що йдеться про вибухи у столиці Ірану Тегерані.

Ізраїль безпосередньо атакує свого найбільшого та найкраще озброєного противника без чіткої підтримки з боку США - пише видання.

ЗМІ нагадує, що у четвер президент США Дональд Трамп публічно виступив проти атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану, заявивши, що він все ще вірить у можливість ядерної угоди.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується ракетний і безпілотний удар по Державі Ізраїль і його цивільному населенню - сказав Кац.

А у мережі вже з'явилися кадри ймовірної атаки Ізраїлю на Іран.

Нагадаємо

Напередодні високопосадовцям Сполучених Штатів повідомили, що Ізраїль повністю готовий розпочати операцію в Ірані.

Також повідомлялося, що США розпочали евакуацію несуттєвого персоналу дипломатичних і військових місій на Близькому Сході через зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем.

Ізраїль готовий розпочати операцію проти Ірану: що відомо