Ізраїль готовий розпочати операцію проти Ірану: що відомо

Високопосадовцям Сполучених Штатів повідомили, що Ізраїль повністю готовий розпочати операцію в Ірані. При цьому американська сторона все ще сподівається на успіх переговорів з Тегераном, повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі

США очікують, що Іран може завдати удару по певних американських об'єктах у сусідньому Іраку. Це одна з причин, чому США порадили деяким американцям покинути регіон раніше в середу. Державний департамент наказав ненадзвичайним урядовцям покинути Ірак через "загострення регіональної напруженості", а Пентагон дозволив членам сімей військових добровільно покинути місця розташування по всьому Близькому Сходу.

Посланець президента Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф все ще планує зустрітися з Іраном на шостому раунді переговорів щодо ядерної програми країни найближчими днями, повідомили два американських чиновники.

Трамп говорив про Іран під час виступу в Центрі Кеннеді в середу, заявивши журналістам, що американцям порадили покинути регіон, "тому, що це може бути небезпечне місце, і ми побачимо, що буде". Очільник Білого дому також повторив, що США не хочуть, щоб Іран розробляв ядерну зброю, заявивши: "Ми не збираємося цього дозволити".

Генерал США представив Трампу плани ударів по Ірану: армія готова діяти

Коли Трампа запитали, чому сім’ям військовослужбовців дозволили добровільно покинути регіон, він відповів: "Вам доведеться побачити".

Тим часом міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив журналістам у середу, що якщо ядерні переговори проваляться і "нам буде нав'язано конфлікт", Корпус вартових Ісламської революції "націлиться на всі бази США в країнах перебування".

У середу Британська організація морської торгівлі порадила суднам бути обережними в Перській затоці, Ормузькій протоці та Оманській затоці — трьох ключових водних шляхах для світової торгівлі нафтою — через "зростання напруженості в регіоні, що може призвести до ескалації військової діяльності".

Ізраїльські чиновники та речники Білого дому відмовилися коментувати ситуацію.

Доповнення

США розпочали евакуацію несуттєвого персоналу дипломатичних і військових місій на Близькому Сході через зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем.