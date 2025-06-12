Ізраїль готовий розпочати операцію проти Ірану: що відомо

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
11 червня, 16:32 • 28260 перегляди

Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

Ексклюзив
11 червня, 13:57 • 87322 перегляди

“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін

Ексклюзив
11 червня, 12:47 • 87874 перегляди

Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх

Ексклюзив
11 червня, 12:09 • 91489 перегляди

Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту

Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 98089 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
11 червня, 07:00 • 94317 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 178392 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 69982 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 93062 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 64355 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
6м/с
71%
748мм
Популярнi новини

На Київщині помітили смерч: відео з соцмереж

11 червня, 22:57 • 22266 перегляди

Патрульна поліція: Інформація про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня – фейк

12 червня, 01:42 • 16864 перегляди

Нічні удари по Харкову: вже 12 поранених, серед них діти

12 червня, 02:02 • 19311 перегляди

Зеленський: Українці - не дрова, які підкидають у вогонь

03:48 • 19047 перегляди

"Мирні" переговори: кремль намагається довести нікчемність України як держави - ISW

04:46 • 16093 перегляди
Публікації

Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

11 червня, 16:11 • 81485 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11 червня, 11:05 • 149207 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

11 червня, 06:29 • 178399 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 153160 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 363626 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Синєгубов Олег Васильович

Ігор Терехов

Александар Вучич

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати Америки

Іран

Israel

Реклама
УНН Lite

Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

11 червня, 15:50 • 45588 перегляди

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 74139 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 81346 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 105434 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 84784 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Дія (сервіс)

Ту-95

Ту-22М

Ту-160

Ізраїль готовий розпочати операцію проти Ірану: що відомо

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Високопосадовці США отримали інформацію про повну готовність Ізраїлю до операції в Ірані. США евакуюють персонал з Близького Сходу через напруженість.

Ізраїль готовий розпочати операцію проти Ірану: що відомо

Високопосадовцям Сполучених Штатів повідомили, що Ізраїль повністю готовий розпочати операцію в Ірані. При цьому американська сторона все ще сподівається на успіх переговорів з Тегераном, повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі

США очікують, що Іран може завдати удару по певних американських об'єктах у сусідньому Іраку. Це одна з причин, чому США порадили деяким американцям покинути регіон раніше в середу. Державний департамент наказав ненадзвичайним урядовцям покинути Ірак через "загострення регіональної напруженості", а Пентагон дозволив членам сімей військових добровільно покинути місця розташування по всьому Близькому Сходу.

Посланець президента Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф все ще планує зустрітися з Іраном на шостому раунді переговорів щодо ядерної програми країни найближчими днями, повідомили два американських чиновники.

Трамп говорив про Іран під час виступу в Центрі Кеннеді в середу, заявивши журналістам, що американцям порадили покинути регіон, "тому, що це може бути небезпечне місце, і ми побачимо, що буде". Очільник Білого дому також повторив, що США не хочуть, щоб Іран розробляв ядерну зброю, заявивши: "Ми не збираємося цього дозволити".

Генерал США представив Трампу плани ударів по Ірану: армія готова діяти11.06.25, 10:39 • 3006 переглядiв

Коли Трампа запитали, чому сім’ям військовослужбовців дозволили добровільно покинути регіон, він відповів: "Вам доведеться побачити".

Тим часом міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив журналістам у середу, що якщо ядерні переговори проваляться і "нам буде нав'язано конфлікт", Корпус вартових Ісламської революції "націлиться на всі бази США в країнах перебування".

У середу Британська організація морської торгівлі порадила суднам бути обережними в Перській затоці, Ормузькій протоці та Оманській затоці — трьох ключових водних шляхах для світової торгівлі нафтою — через "зростання напруженості в регіоні, що може призвести до ескалації військової діяльності".

Ізраїльські чиновники та речники Білого дому відмовилися коментувати ситуацію.

Доповнення

США розпочали евакуацію несуттєвого персоналу дипломатичних і військових місій на Близькому Сході через зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Israel
Державний департамент США
Пентагон
Білий дім
Ірак
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9