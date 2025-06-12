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Израиль готов начать операцию против Ирана: что известно

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Высокопоставленные чиновники США получили информацию о полной готовности Израиля к операции в Иране. США эвакуируют персонал с Ближнего Востока из-за напряженности.

Израиль готов начать операцию против Ирана: что известно

Высокопоставленным чиновникам Соединенных Штатов сообщили, что Израиль полностью готов начать операцию в Иране. При этом американская сторона все еще надеется на успех переговоров с Тегераном, сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

США ожидают, что Иран может нанести удар по определенным американским объектам в соседнем Ираке. Это одна из причин, почему США посоветовали некоторым американцам покинуть регион ранее в среду. Государственный департамент приказал нечрезвычайным правительственным чиновникам покинуть Ирак из-за "обострения региональной напряженности", а Пентагон разрешил членам семей военных добровольно покинуть места расположения по всему Ближнему Востоку.

Посланник президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф все еще планирует встретиться с Ираном на шестом раунде переговоров по ядерной программе страны в ближайшие дни, сообщили два американских чиновника.

Трамп говорил об Иране во время выступления в Центре Кеннеди в среду, заявив журналистам, что американцам посоветовали покинуть регион, "потому, что это может быть опасное место, и мы увидим, что будет". Глава Белого дома также повторил, что США не хотят, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие, заявив: "Мы не собираемся этого позволить".

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Когда Трампа спросили, почему семьям военнослужащих разрешили добровольно покинуть регион, он ответил: "Вам придется увидеть".

Тем временем министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил журналистам в среду, что если ядерные переговоры провалятся и "нам будет навязан конфликт", Корпус стражей Исламской революции "нацелится на все базы США в странах пребывания".

В среду Британская организация морской торговли посоветовала судам быть осторожными в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе — трех ключевых водных путях для мировой торговли нефтью — из-за "роста напряженности в регионе, что может привести к эскалации военной деятельности".

Израильские чиновники и представители Белого дома отказались комментировать ситуацию.

Дополнение

США начали эвакуацию несущественного персонала дипломатических и военных миссий на Ближнем Востоке из-за роста напряженности между Ираном и Израилем.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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