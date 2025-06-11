Генерал США представив Трампу плани ударів по Ірану: армія готова діяти
Київ • УНН
Головнокомандувач військ США заявив, що надав Трампу варіанти удару по Ірану. Армія готова діяти, якщо отримає відповідний наказ на тлі напруги між США та Іраном.
Головнокомандувач військ США на Близькому Сході заявив, що надав Дональду Трампу варіанти удару по Ірану. За його словами, армія готова діяти, якщо отримає відповідний наказ. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
Генерал Майкл Курілла зробив відповідну заяву під час свідчень перед Комітетом збройних сил Палати представників.
Голова комітету Майк Роджерс, представник від штату Алабама, поцікавився, чи готове Центральне командування США "застосувати переважну силу" у разі, якщо Іран не відмовиться від своєї ядерної програми.
"Я надав міністру оборони та президенту широкий спектр варіантів", – сказав Курілла, відповідаючи на запитання Майка Роджерса.
Додатково
Ця заява прозвучала на тлі зростаючої напруги між США та Іраном, зокрема у зв’язку з ядерною програмою Тегерана та збройною активністю Ірану в регіоні.
США не надали подробиць пропозиції ядерної угоди з Іраном, анонсованої Трампом - CNN16.05.25, 18:29 • 2953 перегляди