Генерал США представив Трампу плани ударів по Ірану: армія готова діяти

$41.560.06
47.500.13
ukenru
"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)
Ексклюзив
07:03 • 7920 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
07:00 • 16199 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
06:29 • 24542 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 30159 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 59432 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 48833 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

10 червня, 14:41 • 54170 перегляди

Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

Ексклюзив
10 червня, 13:58 • 62211 перегляди

Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

Ексклюзив
10 червня, 13:21 • 50365 перегляди

росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки - військовий експерт

10 червня, 13:16 • 46044 перегляди

ЄС запропонував 18-й пакет санкцій проти рф: у фокусі - стеля цін на нафту рф у $45, "тіньовий флот" і банки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.5м/с
41%
750мм
Популярнi новини

Удар по Харкову: кількість жертв і поранених зросла, серед постраждалих - діти

10 червня, 23:13 • 18669 перегляди

В Ірпені адміністраторку ресторану покарано за російську музику

10 червня, 23:45 • 21107 перегляди

Грета Тунберг звинуватила Ізраїль у викраденні її в міжнародних водах і відповіла на критику Трампа

11 червня, 00:43 • 17272 перегляди

У Сумах вандали пошкодили Алею Слави, зобразивши символ "Z" на банері

11 червня, 01:47 • 22740 перегляди

НАТО прагне включити кошти для України до нового цільового показника витрат - Bloomberg

06:12 • 15553 перегляди
Публікації

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

06:29 • 24524 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 59354 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 269048 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 256453 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 247064 перегляди
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Дональд Трамп

Ґевін Ньюсом

Піт Гегсет

Актуальні місця

Україна

Харків

Kyiv

Сполучені Штати Америки

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 20525 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 31624 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 59178 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 42534 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

10 червня, 11:04 • 78245 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Північний потік — 2

С-400

Безпілотний літальний апарат

Мі-24

Генерал США представив Трампу плани ударів по Ірану: армія готова діяти

Київ • УНН

 • 1572 перегляди

Головнокомандувач військ США заявив, що надав Трампу варіанти удару по Ірану. Армія готова діяти, якщо отримає відповідний наказ на тлі напруги між США та Іраном.

Генерал США представив Трампу плани ударів по Ірану: армія готова діяти

Головнокомандувач військ США на Близькому Сході заявив, що надав Дональду Трампу варіанти удару по Ірану. За його словами, армія готова діяти, якщо отримає відповідний наказ. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Генерал Майкл Курілла зробив відповідну заяву під час свідчень перед Комітетом збройних сил Палати представників.

Голова комітету Майк Роджерс, представник від штату Алабама, поцікавився, чи готове Центральне командування США "застосувати переважну силу" у разі, якщо Іран не відмовиться від своєї ядерної програми.

"Я надав міністру оборони та президенту широкий спектр варіантів", – сказав Курілла, відповідаючи на запитання Майка Роджерса.

Додатково

Ця заява прозвучала на тлі зростаючої напруги між США та Іраном, зокрема у зв’язку з ядерною програмою Тегерана та збройною активністю Ірану в регіоні.

США не надали подробиць пропозиції ядерної угоди з Іраном, анонсованої Трампом - CNN16.05.25, 18:29 • 2953 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Центральне Командування Збройних сил США
Алабама
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9