Іран виступив з власною пропозицією щодо ядерної угоди зі США
Київ • УНН
Іран планує представити власну пропозицію щодо ядерної угоди зі США через посередника Омана, вважаючи пропозицію США двозначною. Тегеран прагне опанувати ядерні технології.
У суперечці зі США щодо власної ядерної програми Іран заявляє, що хотів би представити власну пропозицію щодо угоди.
Передає УНН із посиланням на AFP.
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У понеділок Іран заявив, що незабаром представить контрпропозицію щодо ядерної угоди зі Сполученими Штатами, після того, як назвав пропозицію Вашингтона такою, що містить "двозначності".
"Ми незабаром запропонуємо інший стороні наш власний план через посередника Омана", – заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї журналістам у Тегерані в понеділок. Він назвав це "розумною, логічною та збалансованою пропозицією".
США та Іран опинилися в дипломатичному протистоянні щодо збагачення урану останнім, причому Тегеран захищає це право як "необов’язкове для обговорення", а Вашингтон називає це "червоною лінією".
31 травня, після п’ятого раунду переговорів, Іран заявив, що отримав "елементи" пропозиції США. Також міністр закордонних справ Аббас Арагчі пізніше заявив, що текст містить "неоднозначності".
Нагадаємо
Верховний лідер Ірану розкритикував початкову пропозицію США щодо переговорів стосовно ядерної програми Тегерана, але не відкинув ідею угоди з Вашингтоном.
Тегеран заявляє, що хоче опанувати ядерні технології для мирних цілей, і давно заперечує звинувачення західних держав у прагненні розробити ядерну зброю.
Міністр розвідки Ірану заявив, що його відомство отримало важливі документи щодо ядерної програми Ізраїлю.
Трамп заявив, що нова угода з Іраном дозволить США інспектувати та знищувати ядерні об'єкти – ЗМІ29.05.25, 16:56 • 3664 перегляди