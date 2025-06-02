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Іран готовий відхилити ядерну пропозицію США як невигідну - Reuters

Київ • УНН

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Іран готує негативну відповідь на пропозицію США щодо ядерної угоди, оскільки позиція США щодо збагачення урану залишається незмінною. Тегеран вимагає негайного скасування санкцій.

Іран готовий відхилити ядерну пропозицію США як невигідну - Reuters

Іран готовий відхилити пропозицію США щодо припинення багаторічного ядерного протистояння, уклавши нову ядерну угоду, заявив у понеділок іранський дипломат, назвавши її "невартісною" та такою, що не відповідає інтересам Тегерана і не пом’якшує позицію Вашингтона щодо збагачення урану. Про це повідомляє Reuters з посиланням не неназване джерело у дипломатичних колах Ірану, передає УНН.

Деталі

Тегеран заявляє, що хоче опанувати ядерні технології для мирних цілей, і давно заперечує звинувачення західних держав у прагненні розробити ядерну зброю.

Іран готує негативну відповідь на пропозицію США, що можна інтерпретувати як відхилення пропозиції США. У цій пропозиції позиція США щодо збагачення урану на іранській землі залишається незмінною, і немає чіткого пояснення щодо скасування санкцій

– сказав агентству Reuters високопоставлений дипломат, близький до переговорної команди Ірану.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран незабаром офіційно відповість на пропозицію США. Державний департамент США відмовився від коментарів.

Тегеран вимагає негайного скасування всіх обмежень, запроваджених США, які шкодять нафтовій економіці схудної держави. Але США стверджують, що санкції, пов'язані з ядерною енергетикою, слід скасовувати поетапно.

Десятки життєво важливих для економіки Ірану установ, включаючи центральний банк та національну нафтову компанію, були внесені до чорного списку США з 2018 року, за те, що, за словами Вашингтона, "підтримують тероризм або розповсюдження зброїЦ.

Нагадаємо

Напередодні Тегеран заявив, що Іран може дозволити Комісії ООН з ядерної безпеки направити американських інспекторів на іранські ядерні об'єкти, якщо переговори Тегерана з Вашингтоном з ядерної програми завершаться успіхом.

Лілія Набока

Лілія Набока

Новини Світу
Reuters
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