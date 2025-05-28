Іран заявив, що прийме американських інспекторів МАГАТЕ після укладення ядерної угоди

Іран може дозволити Комісії ООН з ядерної безпеки направити американських інспекторів на іранські ядерні об'єкти, якщо переговори Тегерана з Вашингтоном з ядерної програми завершаться успіхом. Про це заявив у середу керівник Організації з атомної енергетики Ірану Мохаммад Есламі, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Це нормально, що інспекторам з ворожих країн не дозволяється в'їзд, але якщо буде досягнуто ядерної угоди, ми можемо дозволити американським інспекторам, які працюють у Міжнародному агентстві з атомної енергії, відвідувати наші ядерні об'єкти – сказав Есламі.

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Він вказав на провал політики посилення тиску на Іран і наголосив, що, незважаючи на всі перешкоди та загрози, країна залишилася вірною шляху розвитку ядерної енергетики і сьогодні досягла значних успіхів, співставних із досягненнями передових країн.

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Описуючи наукові та промислові досягнення Організації з атомної енергетики країни, Есламі сказав, що Ірану вдалося досягти розвитку технологій, на які розвинені країни витрачають мільярди доларів. І цей успіх є результатом багаторічних зусиль іранських учених.

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Нагадаємо

Раніше Тегеран виступив із рішучою заявою на захист ядерної програми країни, заявивши, що право Тегерана на збагачення урану, зокрема до рівнів понад 20% - не підлягає обговоренню.