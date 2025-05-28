Иран заявил, что примет американских инспекторов МАГАТЭ после заключения ядерного соглашения
Киев • УНН
Тегеран может позволить американским инспекторам МАГАТЭ посещать свои ядерные объекты, если будет достигнут успех в переговорах с Вашингтоном. Иран достиг значительных успехов в развитии ядерной энергетики.
Иран может разрешить Комиссии ООН по ядерной безопасности направить американских инспекторов на иранские ядерные объекты, если переговоры Тегерана с Вашингтоном по ядерной программе завершатся успехом. Об этом заявил в среду руководитель Организации по атомной энергетике Ирана Мохаммад Эслами, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Это нормально, что инспекторам из враждебных стран не разрешается въезд, но если будет достигнуто ядерное соглашение, мы можем разрешить американским инспекторам, работающим в Международном агентстве по атомной энергии, посещать наши ядерные объекты
"Мы не отступим": Иран поставил США ультиматум по ядерному соглашению20.05.25, 00:38 • 38010 просмотров
Детали
Он указал на провал политики усиления давления на Иран и подчеркнул, что, несмотря на все препятствия и угрозы, страна осталась верна пути развития ядерной энергетики и сегодня достигла значительных успехов, сопоставимых с достижениями передовых стран.
США не предоставили подробностей предложения по ядерной сделке с Ираном, анонсированного Трампом - CNN 16.05.25, 18:29 • 2939 просмотров
Описывая научные и промышленные достижения Организации по атомной энергетике страны, Эслами сказал, что Ирану удалось достичь развития технологий, на которые развитые страны тратят миллиарды долларов. И этот успех является результатом многолетних усилий иранских ученых.
Иран предложил США и арабским странам создать совместное ядерное предприятие - NYT14.05.25, 10:42 • 3444 просмотра
Напомним
Ранее Тегеран выступил с решительным заявлением в защиту ядерной программы страны, заявив, что право Тегерана на обогащение урана, в частности до уровней свыше 20% - не подлежит обсуждению.