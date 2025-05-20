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"Мы не отступим": Иран поставил США ультиматум по ядерному соглашению

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Иран заявил, что ядерные переговоры провалятся, если США потребуют полного прекращения обогащения урана. В Тегеране уверяют, что ядерная энергетическая программа страны имеет исключительно мирные цели.

"Мы не отступим": Иран поставил США ультиматум по ядерному соглашению

Ядерные переговоры между Ираном и Соединенными Штатами "ни к чему не приведут", если Вашингтон будет настаивать на том, чтобы Тегеран полностью прекратил обогащение урана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание уточняет, что накануне специальный посланник США Стив Виткофф подтвердил позицию Вашингтона, что любое новое соглашение между США и Ираном должно включать соглашение об отказе Тегерана от обогащения урана. В Иране заявляют, что ядерная энергетическая программа страны имеет исключительно мирные цели.

Наша позиция по обогащению четкая, и мы неоднократно заявляли, что это национальное достижение, от которого мы не отступим

- сказал заместитель главы МИД Ирана.

СМИ напоминает, что во время своего визита в регион Персидского залива на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение "очень близко", но Ирану необходимо действовать быстро.

"Во время своего первого президентского срока в 2017-21 годах Трамп вывел Соединенные Штаты из соглашения 2015 года между Ираном и мировыми державами, которое строго ограничивало деятельность Тегерана по обогащению урана в обмен на освобождение от международных санкций", - говорится в статье.

Напомним

Дональд Трамп в пятницу, 16 мая, призвал Иран "двигаться" в ядерном вопросе. Президент США подчеркнул, что "произойдет что-то плохое", если не действовать достаточно быстро в достижении соглашения.

Ранее Иран заявлял, что готов подписать ядерное соглашение, если США отменят экономические санкции. Тегеран обещает не производить ядерное оружие, обогащать уран только для гражданских нужд и допустить инспекторов.

США не предоставили подробностей предложения по ядерной сделке с Ираном, анонсированного Трампом - CNN 16.05.25, 18:29 • 2864 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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