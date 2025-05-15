Іран готовий підписати ядерну угоду зі США в обмін на скасування санкцій

Іран готовий підписати ядерну угоду зі США в обмін на скасування економічних санкцій. Про це в інтерв'ю NBC News заявив головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані, повідомляє УНН.

За його словами, згідно з запропонованим проєктом угоди Іран зобов'язується ніколи не виробляти ядерну зброю, позбутися своїх запасів високозбагаченого урану, який може бути використаний як зброя, та збагачувати уран тільки до рівнів, необхідних для цивільного використання, а також дозволити міжнародним інспекторам контролювати цей процес.

Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як кажуть, то безумовно у нас можуть бути кращі відносини. Це може призвести до поліпшення ситуації в найближчому майбутньому