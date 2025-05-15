Іран готовий підписати ядерну угоду зі США в обмін на скасування санкцій
Київ • УНН
Іран готовий підписати ядерну угоду, якщо США скасують економічні санкції. Тегеран обіцяє не виробляти ядерну зброю, збагачувати уран лише для цивільних потреб та допустити інспекторів.
Іран готовий підписати ядерну угоду зі США в обмін на скасування економічних санкцій. Про це в інтерв'ю NBC News заявив головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані, повідомляє УНН.
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За його словами, згідно з запропонованим проєктом угоди Іран зобов'язується ніколи не виробляти ядерну зброю, позбутися своїх запасів високозбагаченого урану, який може бути використаний як зброя, та збагачувати уран тільки до рівнів, необхідних для цивільного використання, а також дозволити міжнародним інспекторам контролювати цей процес.
Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як кажуть, то безумовно у нас можуть бути кращі відносини. Це може призвести до поліпшення ситуації в найближчому майбутньому
При цьому він додав, що ці кроки можуть бути реалізовані в обмін на негайне скасування всіх економічних санкцій. На запитання, чи погодиться Іран підписати угоду сьогодні, якщо ці умови буде виконано, політик відповів: "Так".
Нагадаємо
За інформацією The New York Times, Іран висунув ідею створення міжнародного ядерного консорціуму за участю арабських країн регіону та американських інвестицій як альтернативу вимозі США повністю згорнути ядерну програму.
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