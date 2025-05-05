В ЄС закликали закликала Іран припинити військову підтримку рф

Верховний представник ЄС і закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала Іран припинити військову підтримку росії, яка напала на Україну, передає УНН.

Розмовляла з міністром закордонних справ Ірану Саїдом Аббасом Аргашем, щоб наголосити на підтримці ЄС дипломатії щодо ядерного питання та регіональної деескалації. Я закликала Іран припинити військову підтримку росії та висловила стурбованість щодо затриманих громадян ЄС та прав людини - написала Каллас в Х.

Вона наголосила, що відносини між ЄС та Іраном залежать від прогресу в усіх сферах.

Доповнення

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Іран розглядає варіант, згідно з яким залишить частину своїх запасів збагаченого урану всередині країни, а решту експортує - можливо, до росії.

Іран пропонує США схвалити "тимчасову" ядерну угоду. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час переговорів у Римі поінформував спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що укладення остаточної ядерної угоди в межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Трампом, може бути нереалістичним.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що будь-яка країна чи особа, яка купує нафту з Ірану, не зможе вести бізнес зі США.