Трамп погрожує санкціями всім країнам, які купуватимуть нафту в Ірану

Будь-якій країні чи особі, яка купує нафту чи нафтохімічну продукцію з Ірану, не буде дозволено вести будь-які справи зі Сполученими Штатами Америки. Про це у соцмережі Truth Social написав президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

За його словами, такі дії автоматично призведуть до втрати доступу до американського ринку.

Усі закупівлі іранської нафти чи нафтохімічних продуктів необхідно припинити зараз! Будь-яка країна чи особа, яка купує будь-яку кількість нафти чи нафтохімікатів з Ірану, буде негайно піддана вторинним санкціям