Трамп погрожує санкціями всім країнам, які купуватимуть нафту в Ірану
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що будь-яка країна чи особа, яка купує нафту з Ірану, не зможе вести бізнес зі США. Він закликав припинити закупівлі іранської нафти.
Будь-якій країні чи особі, яка купує нафту чи нафтохімічну продукцію з Ірану, не буде дозволено вести будь-які справи зі Сполученими Штатами Америки. Про це у соцмережі Truth Social написав президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
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За його словами, такі дії автоматично призведуть до втрати доступу до американського ринку.
Усі закупівлі іранської нафти чи нафтохімічних продуктів необхідно припинити зараз! Будь-яка країна чи особа, яка купує будь-яку кількість нафти чи нафтохімікатів з Ірану, буде негайно піддана вторинним санкціям
Він уточнив, що таким країнам та особам не буде дозволено вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки в будь-якій формі.
Нагадаємо
Іран пропонує США схвалити "тимчасову" ядерну угоду. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час переговорів у Римі поінформував спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що укладення остаточної ядерної угоди в межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Трампом, може бути нереалістичним.
До того Арагчі заявив, що угода може бути досяжною, якщо адміністрація Трампа не висуватиме "нереалістичних вимог".