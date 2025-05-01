Трамп угрожает санкциями всем странам, которые будут покупать нефть в Иране
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что любая страна или лицо, покупающее нефть из Ирана, не сможет вести бизнес с США. Он призвал прекратить закупки иранской нефти.
Любой стране или лицу, покупающему нефть или нефтехимическую продукцию из Ирана, не будет разрешено вести какие-либо дела с Соединенными Штатами Америки. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Детали
По его словам, такие действия автоматически приведут к потере доступа к американскому рынку.
Все закупки иранской нефти или нефтехимических продуктов необходимо прекратить сейчас! Любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимикатов из Ирана, будет немедленно подвергнута вторичным санкциям
Он уточнил, что таким странам и лицам не будет разрешено вести бизнес с Соединенными Штатами Америки в любой форме.
Напомним
Иран предлагает США одобрить "временное" ядерное соглашение. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время переговоров в Риме проинформировал спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, что заключение окончательного ядерного соглашения в рамках 60-дневного срока, предложенного президентом Трампом, может быть нереалистичным.
До того Арагчи заявил, что соглашение может быть достижимым, если администрация Трампа не будет выдвигать "нереалистичных требований".