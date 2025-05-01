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Трамп угрожает санкциями всем странам, которые будут покупать нефть в Иране

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Дональд Трамп заявил, что любая страна или лицо, покупающее нефть из Ирана, не сможет вести бизнес с США. Он призвал прекратить закупки иранской нефти.

Трамп угрожает санкциями всем странам, которые будут покупать нефть в Иране

Любой стране или лицу, покупающему нефть или нефтехимическую продукцию из Ирана, не будет разрешено вести какие-либо дела с Соединенными Штатами Америки. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, такие действия автоматически приведут к потере доступа к американскому рынку.

Все закупки иранской нефти или нефтехимических продуктов необходимо прекратить сейчас! Любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимикатов из Ирана, будет немедленно подвергнута вторичным санкциям

- пригрозил Трамп.

Он уточнил, что таким странам и лицам не будет разрешено вести бизнес с Соединенными Штатами Америки в любой форме.

Напомним

Иран предлагает США одобрить "временное" ядерное соглашение. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время переговоров в Риме проинформировал спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, что заключение окончательного ядерного соглашения в рамках 60-дневного срока, предложенного президентом Трампом, может быть нереалистичным.

До того Арагчи заявил, что соглашение может быть достижимым, если администрация Трампа не будет выдвигать "нереалистичных требований".

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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