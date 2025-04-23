Іран заявив про прогрес у переговорах з США щодо ядерної угоди - Bloomberg
Київ • УНН
За словами глави МЗС Ірану, угода можлива, якщо США не висуватимуть нереалістичних вимог. Переговори оцінюються як обережно оптимістичні.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зробив заяву про переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо так званої "ядерної угоди". Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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За словами очільника іранського МЗС, угода може бути досяжною, якщо адміністрація Трампа не висуватиме "нереалістичних вимог".
Непрямі переговори з США йдуть у правильному напрямку, але ще занадто рано робити висновки. Ми обережно оптимістичні
Міністр закордонних справ додав: якщо американська сторона продовжить конструктивний підхід і уникне "нереалістичних і неможливих вимог", то сторони, врешті-решт, зможуть досягти доброї угоди.
Нагадаємо
Ціни на нафту піднялися на тлі нових санкцій проти Ірану та зниження запасів у США. Ціна Brent перевищила 68 доларів за барель.