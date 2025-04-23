Іран заявив про прогрес у переговорах з США щодо ядерної угоди - Bloomberg

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зробив заяву про переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо так званої "ядерної угоди". Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

За словами очільника іранського МЗС, угода може бути досяжною, якщо адміністрація Трампа не висуватиме "нереалістичних вимог".

Непрямі переговори з США йдуть у правильному напрямку, але ще занадто рано робити висновки. Ми обережно оптимістичні