Иран заявил о прогрессе в переговорах с США по ядерному соглашению – Bloomberg
Киев • УНН
По словам главы МИД Ирана, соглашение возможно, если США не будут выдвигать нереалистичные требования. Переговоры оцениваются как осторожно оптимистичные.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сделал заявление про переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно так называемой "ядерной сделки". Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
По словам главы иранского МИД, соглашение может быть достижимым, если администрация Трампа не будет выдвигать "нереалистичных требований".
Косвенные переговоры с США идут в правильном направлении, но еще слишком рано делать выводы. Мы осторожно оптимистичны
Министр иностранных дел добавил: если американская сторона продолжит конструктивный подход и избежит "нереалистичных и невозможных требований", то стороны, в конце концов, смогут достичь хорошего соглашения.
Напомним
Цены на нефть поднялись на фоне новых санкций против Ирана и снижения запасов в США. Цена Brent превысила 68 долларов за баррель.