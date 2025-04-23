Иран заявил о прогрессе в переговорах с США по ядерному соглашению – Bloomberg

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сделал заявление про переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно так называемой "ядерной сделки". Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

По словам главы иранского МИД, соглашение может быть достижимым, если администрация Трампа не будет выдвигать "нереалистичных требований".

Косвенные переговоры с США идут в правильном направлении, но еще слишком рано делать выводы. Мы осторожно оптимистичны