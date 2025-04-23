Ціни на нафту зросли через санкції проти Ірану та падіння запасів у США

Ціни на нафту піднялися на тлі нових санкцій проти Ірану та зниження запасів у США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Світові ціни на нафту зросли в середу вранці майже на один відсоток, продовживши поступове зміцнення, яке розпочалося напередодні. Ринок реагує на відновлення санкційного тиску на Іран, скорочення обсягів американських нафтових резервів та ознаки пом’якшення тону з боку Вашингтона щодо монетарної політики.

Зокрема, американська нафта WTI торгувалася на рівні понад 64 доларів за барель, а ціна північноморської марки Brent сягнула понад 68 доларів. Таке підвищення стало відповіддю на дії США, які розширили санкційний список, включивши іранського бізнесмена, пов’язаного з транспортуванням енергоресурсів. Йдеться про структури, які відповідають за постачання значних обсягів іранської нафти та зрідженого газу на світовий ринок, що раніше приносило Ірану сотні мільйонів доларів.

Паралельно ринок відреагував на статистику, згідно з якою стратегічні запаси нафти в США суттєво скоротилися. За попередніми оцінками, зниження перевищило 4 мільйони барелів, що свідчить про високий попит або скорочення пропозиції всередині країни.

Нагадаємо

Раніше була інформація, що нафта впала в ціні: Brent нижче $67, WTI до $63. Це сталося на тлі занепокоєння впливом торговельної війни США на попит та відстеження переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо ядерної програми, що може вплинути на поставки.

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