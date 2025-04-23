Цены на нефть выросли из-за санкций против Ирана и падения запасов в США

Цены на нефть поднялись на фоне новых санкций против Ирана и снижения запасов в США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Мировые цены на нефть выросли в среду утром почти на один процент, продолжив постепенное укрепление, которое началось накануне. Рынок реагирует на возобновление санкционного давления на Иран, сокращение объемов американских нефтяных резервов и признаки смягчения тона со стороны Вашингтона в отношении монетарной политики.

В частности, американская нефть WTI торговалась на уровне более 64 долларов за баррель, а цена североморской марки Brent достигла более 68 долларов. Такое повышение стало ответом на действия США, которые расширили санкционный список, включив иранского бизнесмена, связанного с транспортировкой энергоресурсов. Речь идет о структурах, которые отвечают за поставки значительных объемов иранской нефти и сжиженного газа на мировой рынок, что ранее приносило Ирану сотни миллионов долларов.

Параллельно рынок отреагировал на статистику, согласно которой стратегические запасы нефти в США существенно сократились. По предварительным оценкам, снижение превысило 4 миллиона баррелей, что свидетельствует о высоком спросе или сокращении предложения внутри страны.

Напомним

Ранее была информация, что нефть упала в цене: Brent ниже $67, WTI до $63. Это произошло на фоне обеспокоенности влиянием торговой войны США на спрос и отслеживания переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе, что может повлиять на поставки.

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