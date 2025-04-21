Нефть подешевела на фоне фокуса внимания на "перемирии" в войне рф против Украины, переговорах США и Ирана

Нефть упала в цене на фоне того, как трейдеры были обеспокоены влиянием торговой войны под лидерством США на спрос на энергоносители, одновременно отслеживая переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе Ирана, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Цена на нефть марки Brent упала на 2% до уровня ниже 67 долларов за баррель, а цена на нефть марки West Texas Intermediate приблизилась к 63 долларам. Данные, которые должны показать, как торговая политика президента США Дональда Трампа влияет на мировую экономику, могут предоставить новые доказательства замедления, включая пересмотренный прогноз Международного валютного фонда.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что его страна достигла "наилучшего понимания" с США по ряду принципов после переговорів в субботу по ядерной программе Тегерана. Обсуждения, которые длились более трех часов, возобновятся в среду в Омане и могут повлиять на поставки сырой иранской нефти.

"Все вокруг демонстрирует медвежье настроение - от макроэкономики до фундаментальных показателей и геополитики, - сказал Гао Цзянь, аналитик Qisheng Futures Co. - Основным риском остается беспокойство экономической рецессией".

В этом месяце цены на нефть резко упали, в какой-то момент достигнув четырехлетнего минимума, что было вызвано опасениями инвесторов, что натиск пошлин и контрпошлин между США и их крупнейшими торговыми партнерами, включая Китай, подорвет спрос на нефть. Падение усилилось решением ОПЕК+ возобновить добычу более быстрыми, чем ожидалось, темпами, что возродило опасения по поводу избытка.

"Ядерные переговори между США и Ираном, похоже, продвигаются относительно успешно, помогая ослабить достаточно большой риск по поставкам, нависший над рынком нефти, - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV в Сингапуре. - Это еще рано, но тот факт, что запланированы дальнейшие переговори, говорит о том, что мы по крайней мере движемся в правильном направлении".

Объемы торгов могут быть ниже обычных в понедельниковую сессию, поскольку некоторые страны отмечают праздники по случаю Пасхи. В то же время контанго-ценообразование - медвежья модель - вернулось к частям фьючерсной кривой, при этом некоторые долгосрочные контракты торгуются выше краткосрочных.

В Украине тем временем, как отмечается, Президент Владимир Зеленский сообщил о зафиксированных нарушениях пасхального перемирия сил кремля, объявленного российским диктатором владимиром путиным. Ранее США предложили союзникам возможное смягчение санкций против россии в случае длительного прекращения огня.

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