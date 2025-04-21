Нафта подешевшала на тлі фокусу уваги на "перемир'ї" у війні рф проти України, переговорах США та Ірану

Нафта впала в ціні, на тлі того, як трейдери були схвильовані впливом торгової війни під лідерством США на попит на енергоносії, водночас відстежуючи переговори між Вашингтоном та Тегераном щодо ядерної програми Ірану, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Ціна на нафту марки Brent впала на 2% до рівня нижче 67 доларів за барель, а ціна на нафту марки West Texas Intermediate наблизилася до 63 доларів. Дані, які мають показати, як торговельна політика президента США Дональда Трампа впливає на світову економіку, можуть надати нові докази уповільнення, включаючи переглянутий прогноз Міжнародного валютного фонду.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що його країна досягла "найкращого порозуміння" зі США за низкою принципів після переговорів у суботу щодо ядерної програми Тегерана. Обговорення, які тривали понад три години, відновляться в середу в Омані і можуть вплинути на постачання сирої іранської нафти.

"Усе довкола демонструє ведмежий настрій - від макроекономіки до фундаментальних показників та геополітики, - сказав Гао Цзянь, аналітик Qisheng Futures Co. - Основним ризиком залишається занепокоєння економічною рецесією".

Цього місяця ціни на нафту різко впали, у якийсь момент досягнувши чотирирічного мінімуму, що було викликано побоюваннями інвесторів, що натиск мит і контрмит між США та їхніми найбільшими торговими партнерами, включаючи Китай, підірве попит на нафту. Падіння посилилося рішенням ОПЕК+ відновити видобуток швидшими, ніж очікувалося, темпами, що відродило побоювання з приводу надлишку.

"Ядерні переговори між США та Іраном, схоже, просуваються відносно успішно, допомагаючи послабити досить великий ризик щодо поставок, що навис над ринком нафти, - сказав Воррен Паттерсон, голова відділу стратегії сировинних товарів в ING Groep NV у Сінгапурі. - Це ще зарано, але той факт, що заплановані подальші переговори, говорить про те, що ми принаймні рухаємося у правильному напрямку".

Обсяги торгів можуть бути нижчими за звичайні в понеділкову сесію, оскільки деякі країни відзначають свята з нагоди Великодня. У той же час контанго-ціноутворення - ведмежа модель - повернулося до частин ф'ючерсної кривої, при цьому деякі довгострокові контракти торгуються вище короткострокових.

В Україні тим часом, як зазначається, Президент Володимир Зеленський повідомив про зафіксовані порушення великоднього перемир'я сил кремля, оголошеного російським диктатором володимиром путіним. Раніше США запропонували союзникам можливе пом'якшення санкцій проти росії у разі тривалого припинення вогню.

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