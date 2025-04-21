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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
20 квітня, 14:07 • 13699 перегляди

На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський

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Financial Times

"Цього дня москві не вистачило": Зеленський підбив підсумки російського "великоднього перемир'я"

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Станом на 00:00 після Великодня росія порушила свою обіцянку про припинення вогню 2935 разів. Відбулося 96 штурмових дій, 1882 обстріли та понад 950 застосувань FPV-дронів.

"Цього дня москві не вистачило": Зеленський підбив підсумки російського "великоднього перемир'я"

Станом на 00:00 після закінчення Великодня росіяйська армія 2935 разів порушила дану самою ж рф обіцянку про припинення вогню. Про це з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, найбільше обстрілів і штурмових дій відбулося на Покровському напрямку. На Курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші.

Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони

- зазначив глава держави.

Він підкреслив, що цього дня "москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами".

"Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

На Сумщині оголосили повітряну тривогу через годину після завершення оголошеного путіним "великоднього перемир'я". Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації на північно-східному напрямку та загрозу ударів.

  У Держдепі США заявили, що Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя.

рф знайшла пояснення порушенню "перемир'я": звинуватила Київ у використанні HIMARS20.04.25, 22:40 • 1734 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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