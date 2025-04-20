рф знайшла пояснення порушенню "перемир'я": звинуватила Київ у використанні HIMARS
Київ • УНН
Речниця мзс рф захарова заявила про порушення Україною "великоднього перемир'я". Натомість Україна зафіксувала понад 2 тисячі порушень цього режиму армією рф.
Режим припинення вогню, "оголошений" російським диктатором володимиром путіним наперебдодні Великодня, порушувався "київським режимом". Про це відповідаючи на заклик Держдепартаменту США щодо продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя заявила речниця міністерства закордонних справ рф марія захарова, повідомляє УНН.
Деталі
За її словами, режим припинення вогню нібито використовувався Україною американськими РСЗО HIMARS.
Але це не випадковість, а закономірність, адже під час мораторію на завдання ударів по ПЕК Зеленський, який на нього погодився, прицільно бив по цивільній енергетичній інфраструктурі
Як відомо, 19 квітня путін оголосив про 30-годинне "великоднє перемир'я" в Україні, яке мало тривати до півночі 20 квітня.
Контекст
У Держдепі США заявили, що Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя.
Президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що станом на 20:00 від початку доби оголошеного російським диктатором володимиром путіним режиму припинення вогню російська армія порушила його більш ніж 2 тисячі разів.
Дії рф після опівночі покажуть, чи справді москва прагне миру - Сибіга20.04.25, 20:05 • 2200 переглядiв