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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
20 квітня, 14:07 • 11823 перегляди

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рф знайшла пояснення порушенню "перемир'я": звинуватила Київ у використанні HIMARS

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Речниця мзс рф захарова заявила про порушення Україною "великоднього перемир'я". Натомість Україна зафіксувала понад 2 тисячі порушень цього режиму армією рф.

рф знайшла пояснення порушенню "перемир'я": звинуватила Київ у використанні HIMARS

Режим припинення вогню, "оголошений" російським диктатором володимиром путіним наперебдодні Великодня, порушувався "київським режимом". Про це відповідаючи на заклик Держдепартаменту США щодо продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя заявила речниця міністерства закордонних справ рф марія захарова, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, режим припинення вогню нібито використовувався Україною американськими РСЗО HIMARS.

Але це не випадковість, а закономірність, адже під час мораторію на завдання ударів по ПЕК Зеленський, який на нього погодився, прицільно бив по цивільній енергетичній інфраструктурі

- написала захарова.

Як відомо, 19 квітня путін оголосив про 30-годинне "великоднє перемир'я" в Україні, яке мало тривати до півночі 20 квітня.

Контекст

У Держдепі США заявили, що Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя.

Президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що станом на 20:00 від початку доби оголошеного російським диктатором володимиром путіним режиму припинення вогню російська армія порушила його більш ніж 2 тисячі разів.

Дії рф після опівночі покажуть, чи справді москва прагне миру - Сибіга20.04.25, 20:05 • 2200 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Андрій Сибіга
Державний департамент США
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
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