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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
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рф нашла объяснение нарушению "перемирия": обвинила Киев в использовании HIMARS

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Представитель мид рф захарова заявила о нарушении Украиной "пасхального перемирия". В то же время Украина зафиксировала более 2 тысяч нарушений этого режима армией рф.

рф нашла объяснение нарушению "перемирия": обвинила Киев в использовании HIMARS

Режим прекращения огня, "объявленный" российским диктатором владимиром путиным накануне Пасхи, нарушался "киевским режимом". Об этом отвечая на призыв Госдепартамента США о продлении режима прекращения огня после однодневного пасхального перемирия заявила представитель министерства иностранных дел рф мария захарова, сообщает УНН.

Подробности

По ее словам, режим прекращения огня якобы использовался Украиной американскими РСЗО HIMARS.

Но это не случайность, а закономерность, ведь во время моратория на нанесение ударов по ТЭК Зеленский, который на него согласился, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре

- написала захарова.

Как известно, 19 апреля путин объявил о 30-часовом "пасхальном перемирии" в Украине, которое должно было продлиться до полуночи 20 апреля.

Контекст

В Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты Америки приветствовали бы продолжение режима прекращения огня после однодневного пасхального перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил, что по состоянию на 20:00 с начала суток объявленного российским диктатором владимиром путиным режима прекращения огня российская армия нарушила его более 2 тысяч раз.

Действия РФ после полуночи покажут, действительно ли Москва стремится к миру - Сибига20.04.25, 20:05 • 2068 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Андрей Сибига
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Александр Сырский
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