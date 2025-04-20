У Держдепі США закликали до продовження "великоднього перемир'я"
Київ • УНН
США вітали б продовження великоднього припинення вогню після неділі, повідомили у Держдепі. росія та Україна звинуватили одна одну в порушенні цього режиму.
Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Держдепартаменту США, інформує УНН.
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Видання нагадує, що і росія, і Україна звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню.
Ми бачили оголошення президента путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню. Оскільки ми оцінюємо його серйозність у цьому випадку, ми б вітали, щоб воно (припинення вогню - ред.) продовжилося після неділі
Автори додають, що президент США Дональд Трамп неодноразово попереджав про ризик ескалації трирічної війни. Держсекретар США Марко Рубіо заявив у п’ятницю, що Вашингтон відмовиться від спроб укладення мирної угоди, якщо незабаром не буде чітких ознак прогресу.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рф ігнорує заклик України щодо продовження "перемир'я", яке вчора оголосив путін. Тому подальші дії росії після опівночі покажуть, яке справжнє ставлення москви до пропозиції миру.
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