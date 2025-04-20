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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
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У Держдепі США закликали до продовження "великоднього перемир'я"

Київ • УНН

 • 732 перегляди

США вітали б продовження великоднього припинення вогню після неділі, повідомили у Держдепі. росія та Україна звинуватили одна одну в порушенні цього режиму.

У Держдепі США закликали до продовження "великоднього перемир'я"

Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Держдепартаменту США, інформує УНН.

Деталі

Видання нагадує, що і росія, і Україна звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню.

Ми бачили оголошення президента путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню. Оскільки ми оцінюємо його серйозність у цьому випадку, ми б вітали, щоб воно (припинення вогню - ред.) продовжилося після неділі

- цитує видання речника Держдепу.

Автори додають, що президент США Дональд Трамп неодноразово попереджав про ризик ескалації трирічної війни. Держсекретар США Марко Рубіо заявив у п’ятницю, що Вашингтон відмовиться від спроб укладення мирної угоди, якщо незабаром не буде чітких ознак прогресу.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рф ігнорує заклик України щодо продовження "перемир'я", яке вчора оголосив путін. Тому подальші дії росії після опівночі покажуть, яке справжнє ставлення москви до пропозиції миру.

Тиша у відповідь на тишу: Зеленський погодився на припинення вогню19.04.25, 21:33 • 6896 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Андрій Сибіга
Марко Рубіо
Державний департамент США
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
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