У Держдепі США закликали до продовження "великоднього перемир'я"

Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Держдепартаменту США, інформує УНН.

Видання нагадує, що і росія, і Україна звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню.

Ми бачили оголошення президента путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню. Оскільки ми оцінюємо його серйозність у цьому випадку, ми б вітали, щоб воно (припинення вогню - ред.) продовжилося після неділі