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В Госдепе США призвали к продлению "пасхального перемирия"

Киев • УНН

 • 286 просмотра

США приветствовали бы продление пасхального прекращения огня после воскресенья, сообщили в Госдепе. россия и Украина обвинили друг друга в нарушении этого режима.

В Госдепе США призвали к продлению "пасхального перемирия"

Соединенные Штаты Америки приветствовали бы продление режима прекращения огня после однодневного пасхального перемирия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента США, информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что и россия, и Украина обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Мы видели объявление президента путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. Мы по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня. Поскольку мы оцениваем его серьезность в данном случае, мы бы приветствовали, чтобы оно (прекращение огня - ред.) продолжилось после воскресенья

- цитирует издание представителя Госдепа.

Авторы добавляют, что президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал о риске эскалации трехлетней войны. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что Вашингтон откажется от попыток заключения мирного соглашения, если вскоре не будет четких признаков прогресса.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что рф игнорирует призыв Украины относительно продолжения "перемирия", которое вчера объявил путин. Поэтому дальнейшие действия россии после полуночи покажут, какое настоящее отношение москвы к предложению мира.

Тишина в ответ на тишину: Зеленский согласился на прекращение огня19.04.25, 21:33 • 6878 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Андрей Сибига
Марко Рубио
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
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