Тишина в ответ на тишину: Зеленский согласился на прекращение огня
Киев • УНН
Украина будет действовать зеркально в отношении полного соблюдения тишины, если Россия ее будет придерживаться, и предлагает продлить ее после 20 апреля. Из-за продолжения атак Киев не доверяет москве, подчеркивая, что для мира нужны 30 дней, а не 30 часов.
Если сейчас россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полного и безусловного затишья, Украина будет действовать зеркально. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Если сейчас россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полного и безусловного затишья, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полное затишье действительно воцарится, Украина предлагает продлить его и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это и покажет настоящие намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс
По его словам, пока согласно докладу Главкома на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия.
Поэтому доверия словам из москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ
Зеленский отметил, что на 21:30 и на 22:00 ожидает подробные доклады Главкома Александра Сырского после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой относительно ситуации на конкретных направлениях.
Украинским военным поступил приказ прекратить огонь после начала "пасхального перемирия" - СМИ19.04.25, 21:24 • 1820 просмотров
Напомним
российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.