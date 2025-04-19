Тишина в ответ на тишину: Зеленский согласился на прекращение огня

Если сейчас россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полного и безусловного затишья, Украина будет действовать зеркально. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Если сейчас россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полного и безусловного затишья, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полное затишье действительно воцарится, Украина предлагает продлить его и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это и покажет настоящие намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс

По его словам, пока согласно докладу Главкома на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия.

Поэтому доверия словам из москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ