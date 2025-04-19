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Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову
18:41 • 3966 перегляди

Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову

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Тиша у відповідь на тишу: Зеленський погодився на припинення вогню

Київ • УНН

 • 1678 перегляди

Україна діятиме дзеркально щодо повної тиші, якщо Росія її дотримуватиметься, та пропонує подовжити її після 20 квітня. Через продовження атак Київ не довіряє Москві, наголошуючи, що для миру потрібні 30 днів, а не 30 годин.

Тиша у відповідь на тишу: Зеленський погодився на припинення вогню

Якщо зараз росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН

Якщо зараз росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс 

- заявив Зеленський.

За його словами, поки що згідно з доповіддю Головкома на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія.

Тому довіри словам із москви немає. Ми надто добре знаємо, як москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь 

- зазначив Глава держави.

Зеленський зазначив, що на 21:30 і на 22:00 очікує детальні доповіді Головкома Олександра Сирського після його спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках.

Українським військовим надійшов наказ припинити вогонь після початку "великоднього перемир'я" - ЗМІ19.04.25, 21:24 • 2472 перегляди

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир'я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

Антоніна Туманова

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