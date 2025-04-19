Українським військовим надійшов наказ припинити вогонь після початку "великоднього перемир'я" - ЗМІ
Київ • УНН
Офіцер ЗСУ повідомив BBC, що його частина отримала наказ припинити вогонь за лічені хвилини після старту "перемир'я" путіна. Їм також наказано фіксувати порушення та вести вогонь у відповідь.
Високопоставлений український військовий офіцер повідомив BBC, що його підрозділ та інші отримали наказ припинити стріляти по російських позиціях через кілька хвилин після того, як мало розпочатися великоднє припинення вогню, оголошене російським диктатором володимиром путіним, передає УНН.
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За словами офіцера, підрозділам було наказано записувати фото та відеодокази порушень перемир'я і за необхідності відкривати вогонь у відповідь.
Офіцер повідомив BBC, що це оголошення "застало всіх зненацька" і що, хоча більшість хотіла припинення вогню, на лінії фронту все ще панувала плутанина щодо того, що воно спричинить.
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російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир'я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.
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