“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву російського диктатора володимира путіна щодо "великоднього перемир’я", наголосивши, що це чергова спроба путіна пограти з життями людей, особливо коли над Україною шириться повітряна тривога, передає УНН.

Щодо чергової спроби путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. "Шахеди" в нашому небі – це справжнє ставлення путіна до Великодня і до життів людей

Він також розповів, що заслухав доповідь головкома Олександра Сирського.

Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції. На території Білгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю