“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна
Київ • УНН
Володимир Зеленський назвав "великоднє перемир'я" путіна грою, оскільки Україну атакують дрони. Також він повідомив про просування ЗСУ в Бєлгородській області.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву російського диктатора володимира путіна щодо "великоднього перемир’я", наголосивши, що це чергова спроба путіна пограти з життями людей, особливо коли над Україною шириться повітряна тривога, передає УНН.
Щодо чергової спроби путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. "Шахеди" в нашому небі – це справжнє ставлення путіна до Великодня і до життів людей
Він також розповів, що заслухав доповідь головкома Олександра Сирського.
Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції. На території Білгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.