"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина
Киев • УНН
Владимир Зеленский назвал "пасхальное перемирие" путина игрой, поскольку Украину атакуют дроны. Также он сообщил о продвижении ВСУ в Белгородской области.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора владимира путина относительно "пасхального перемирия", отметив, что это очередная попытка путина поиграть с жизнями людей, особенно когда над Украиной распространяется воздушная тревога, передает УНН.
Относительно очередной попытки путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту. "Шахеды" в нашем небе – это настоящее отношение путина к Пасхе и к жизням людей
Он также рассказал, что заслушал доклад главкома Александра Сырского.
Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля
Напомним
российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.