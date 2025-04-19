"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора владимира путина относительно "пасхального перемирия", отметив, что это очередная попытка путина поиграть с жизнями людей, особенно когда над Украиной распространяется воздушная тревога, передает УНН.

Относительно очередной попытки путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту. "Шахеды" в нашем небе – это настоящее отношение путина к Пасхе и к жизням людей

Он также рассказал, что заслушал доклад главкома Александра Сырского.

Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля