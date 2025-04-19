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Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие

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Украинским военным поступил приказ прекратить огонь после начала "пасхального перемирия" - СМИ

Киев • УНН

 • 1726 просмотра

Офицер ВСУ сообщил BBC, что его часть получила приказ прекратить огонь через минуты после старта "перемирия" путина. Им также предписано фиксировать нарушения и вести ответный огонь.

Украинским военным поступил приказ прекратить огонь после начала "пасхального перемирия" - СМИ

Высокопоставленный украинский военный офицер сообщил BBC, что его подразделение и другие получили приказ прекратить стрелять по российским позициям через несколько минут после того, как должно было начаться пасхальное прекращение огня, объявленное российским диктатором владимиром путиным, передает УНН.

Детали

По словам офицера, подразделениям было приказано записывать фото и видеодоказательства нарушений перемирия и при необходимости открывать ответный огонь.

Офицер сообщил BBC, что это объявление "застало всех врасплох" и что, хотя большинство хотело прекращения огня, на линии фронта все еще царила неразбериха относительно того, что оно повлечет за собой.

Перемирие без перемирия: в СНБО заявили, что оккупанты продолжают вести огонь по всем направлениям19.04.2025, 19:40 • 2592 просмотра

Напомним

российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.

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Антонина Туманова

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