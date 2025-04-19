Перемирие без перемирия: в СНБО заявили, что оккупанты продолжают вести огонь по всем направлениям

Несмотря на объявление российским диктатором "пасхального перемирия", оккупанты продолжают вести огонь на всех направлениях. Об этом сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

На всех направлениях россияне продолжают вести огонь, как и раньше. Больше всего - на Востоке - сообщил Коваленко.

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По словам руководителя ЦПД, россияне пытаются сделать вид, что они "миротворцы", но отказались уже от безусловного прекращения огня 11 марта, а сейчас осуществляют информационную операцию, говоря о "перемирии", но продолжая стрелять без остановки. Все с целью обвинить Украину.

Кроме того, глава ОП Андрей Ермак обнародовал видео последствий удара рф по жилому дому в Херсоне.

россияне постоянно бьют по гражданским в Херсоне - отметил Ермак.

Ранее

российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина