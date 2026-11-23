Украина готова к проведению четырехсторонней встречи с участием Украины, Европы, США и россии для обсуждения путей завершения войны уже в ближайшее время. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед участниками Парламентской ассамблеи НАТО 23 ноября, передает УНН.

По словам Главы государства, партнеры выражают желание организовать такие переговоры до Рождества, однако Украина надеется, что встреча состоится еще раньше.

Детали

Мы должны сделать все, чтобы четырехсторонняя встреча – Украина, Европа, Америка и россия – состоялась как можно скорее. Мы готовы сделать это буквально завтра. Мы услышали от наших партнеров, что они хотят попробовать организовать ее до Рождества. Мы надеемся, что это произойдет раньше – подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что к переговорам необходимо подойти с четкой повесткой дня, которая должна быть заранее подготовлена и согласована Украиной, европейскими партнерами и Соединенными Штатами.

"Мы должны прийти на эту встречу с четкой повесткой дня, подготовленной и согласованной всеми нами – Украиной, Европой и Америкой. Сильная совместная подготовка должна обеспечить более сильный результат", – заявил Зеленский.

По его словам, принципиальная позиция Украины – необходимость полноценного участия Европы в переговорах по завершению российской войны. Президент отметил, что американской стороне уже удалось достичь договоренности о привлечении европейских представителей к переговорному процессу, чего Киев добивался с самого начала дипломатических усилий.

Украинский лидер также подчеркнул, что переговоры по завершению войны должны проходить по той же логике, по которой в дальнейшем будут формироваться гарантии безопасности. Украина, Европа и США должны выступать единой стороной, тогда как россия должна быть другой стороной переговоров. Зеленский объяснил, что такая модель соответствует реальному положению Украины в сфере безопасности и политики, которая уже фактически является частью западного мира, разделяет ценности НАТО и Европейского Союза и сотрудничает с партнерами в сфере обороны.

Отдельно Президент подчеркнул необходимость обеспечить Украине действенные гарантии безопасности, которые сделают невозможной повторную российскую агрессию после завершения нынешней войны. По его словам, если международные партнеры обсуждают гарантии, подобные пятой статье НАТО, необходимо получить конкретные ответы на ряд принципиальных вопросов: какие именно страны будут поддерживать Украину в случае нового нападения, какими будут действия партнеров в ответ, какие войска могут быть заранее размещены на украинской территории и сколько будет стоить реализация таких механизмов.

"Когда мы говорим о гарантиях, подобных статье 5, нам нужны ответы. Нам нужны ответы на очень четкие вопросы: какие страны будут поддерживать Украину, если на нее снова нападут? Что именно наши партнеры будут делать в ответ? Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько все это будет стоить и действительно ли это будет работать?" – отметил Президент.

Трамп готов рассмотреть гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьёй 5 НАТО, но есть нюанс — Кушнер

Он также обратил внимание на то, что дипломатический процесс должен проходить параллельно с усилением военного давления на россию. По его мнению, именно совместные действия партнеров, военная поддержка Украины и сильные санкции создают условия, при которых дипломатия может дать результат.

"Когда мы все действуем решительно, когда мы едины, когда оказываем давление на россию нашим оружием и сильными санкциями, дипломатия получает шанс. И сейчас мы это ощущаем", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также предостерег, что любая договоренность о завершении войны должна обеспечить не временное прекращение боевых действий, а длительный мир, который не станет лишь паузой перед новой российской агрессией.

"Когда встанет главный вопрос – что будет после этой войны, – наш общий ответ должен быть таким: безопасность. Настоящая безопасность для Украины, для всех соседей россии, для Европы и всего евроатлантического пространства", – заявил Президент.

Он добавил, что международные партнёры должны действовать максимально согласованно, чтобы не оставить россии возможности воспользоваться слабостью или разобщённостью Запада для нового нападения.

"Мы должны сделать всё, чтобы мир наступил скорее, чтобы этот мир был длительным, а не просто паузой перед следующей российской войной, и чтобы Россия никогда не имела соблазна разделить Европу и Украину, воспользоваться моментом слабости и снова напасть", — подытожил Зеленский.

Напомним

23 ноября 2026 года пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что новые трёхсторонние переговоры между Украиной, США и рф состоятся в ближайшее время, но точной даты пока нет.