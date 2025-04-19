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Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський
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Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

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Перемир'я без перемир'я: у РНБО заявили, що окупанти продовжують вести вогонь на всіх напрямках

Київ • УНН

 • 1324 перегляди

росія оголосила "великоднє перемир'я", але продовжує вогонь на всіх напрямках, особливо на Сході. За даними РНБО та ОП, фіксуються удари по цивільних, зокрема по будинку в Херсоні.

Перемир'я без перемир'я: у РНБО заявили, що окупанти продовжують вести вогонь на всіх напрямках

Попри оголошення російським диктатором "великоднього перемир'я" окупанти продовжують вести вогонь на всіх напрямках. Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше. Найбільше - на Сході 

- повідомив Коваленко.

Додамо

За словами керівника ЦПД, росіяни намагаються зробити вигляд, що вони "миротворці", але відмовилися вже від безумовного припинення вогню 11 березня, а зараз здійснюють інформаційну операцію, говорячи про "перемир‘я", але продовжуючи стріляти без зупинки. Все з метою звинуватити Україну. 

Крім того, голова ОП Андрій Єрмак оприлюднив відео наслідків удару рф по житловому будинку в Херсоні.

росіяни постійно б‘ють по цивільних в Херсоні 

- зазначив Єрмак.

Раніше

російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна 19.04.25, 17:56 • 10856 переглядiв

Антоніна Туманова

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