Дії рф після опівночі покажуть, чи справді москва прагне миру - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рф ігнорує заклик України щодо продовження "перемир'я", яке вчора оголосив путін. Тому подальші дії росії після опівночі покажуть, яке справжнє ставлення москви до пропозиції миру. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Дії росії після опівночі, завтра та протягом тижня покажуть справжнє ставлення росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню. Вони продемонструють, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви путіна були просто маніпуляціями - йдеться у повідомленні.

Сибіга також зауважив, що Україна досі так і не почула відповідь москви на пропозицію продовжити режим припинення вогню до 30 днів.

Головне питання полягає в тому, що вчора Україна запропонувала продовжити режим припинення вогню після опівночі. Ми готові до 30-денної повної тиші, якщо росія взаємно до цього готова. Але відповіді з москви ми так досі і не почули - написав глава МЗС.

Також він зазначив, що незважаючи на зниження бойової активності на фронті, росіяни все одно продовжують атакувати українські позиції. Тому Україна реагує належним чином.

Незважаючи на деяке зниження бойової активності вчора та сьогодні, російські війська продовжують атакувати українські позиції. Україна реагує належним чином і відповідально, і ми відповідаємо взаємністю як на вогонь, де він виникає, так і на тишу, де вона зберігається - резюмував Сибіга.

Нагадаємо

19 квітня російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно повинно було діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

Президент України заявив, що україна діятиме дзеркально щодо повної тиші, якщо росія її дотримуватиметься, та запропонував подовжити її після 20 квітня. Через продовження атак Київ не довіряє москві, наголошуючи, що для миру потрібні 30 днів, а не 30 годин.

20 квітня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор не давав команди продовжувати оголошене "великоднє перемир'я". Воно завершиться, як і планувалося, у ніч на 21 квітня.