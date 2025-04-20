У кремлі заявили, що путін не давав команди продовжувати "великоднє перемир'я"

Російський диктатор володимир путін не давав команди продовжувати пасхальне перемир'я. Про це повідомив його прес-секретар дмитро пєсков, передають росЗМІ, пише УНН.

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На запитання журналістів, чи перемир'я закінчиться в ніч на 21 квітня чи його продовжать, пєсков відповів: "путін не давав команди щодо продовження великоднього перемир'я".

Нагадаємо

19 квітня російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно повинно було діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

Президент України заявив, що україна діятиме дзеркально щодо повної тиші, якщо росія її дотримуватиметься, та запропонував подовжити її після 20 квітня. Через продовження атак Київ не довіряє москві, наголошуючи, що для миру потрібні 30 днів, а не 30 годин.

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