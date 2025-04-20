На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський

Українські військові на Торецькому напрямку потрапили в російську засідку, є загиблі. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський та наголосив, що ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала, передає УНН.

Доповідь Головкома Сирського на 16:00 Великодня. На жаль, зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння. Від початку доби й до 16-ї години загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 – саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами - написав Зеленський.

Президент повідомив, що найбільше російської бойової активності в цей Великдень – на Покровському напрямку.

Також виявилися пустими путінські слова про "припинення вогню" для Курської області, Сіверського та інших напрямків на Донеччині. На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі. Російські військові, які це вчинили, будуть знищені - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що українська армія діє й буде діяти надалі абсолютно дзеркально.

"Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є росія. Ми готові рухатися до миру й повного, безумовного та чесного припинення вогню, яке може тривати щонайменше 30 днів, але відповіді росії щодо цього досі немає. Ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала", - написав Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у неділю, 20 квітня, з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів України попри заяви російського диктатора володимира путіна про "великоднє перемир’я". Україна фіксує кожне порушення рф й готова надати партнерам відповідну інформацію.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що так зване "великоднє перемир’я", про яке оголосив російський диктатор володимир путін, навряд чи триватиме, враховуючи те, що росіяни у перші ж години вели наступальні операції й обстріли вздовж лінії фронту.