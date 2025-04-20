На Торецком направлении украинские военные попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

Украинские военные на Торецком направлении попали в российскую засаду, есть погибшие. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский и подчеркнул, что ситуация на фронте демонстрирует, что необходимо давление на москву и настоящий контроль за действиями оккупационного контингента, чтобы воцарилась тишина, передает УНН.

Доклад Главкома Сырского на 16:00 Пасхи. К сожалению, сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения. С начала суток и до 16 часов всего произошло 46 российских штурмовых действий на разных направлениях и 901 обстрел, и из этого количества 448 – именно из тяжелого вооружения. Зафиксированы уже более четырех сотен применений FPV россиянами - написал Зеленский.

Президент сообщил, что больше всего российской боевой активности в эту Пасху – на Покровском направлении.

Также оказались пустыми путинские слова о "прекращении огня" для Курской области, Сиверского и других направлений на Донетчине. На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, совершившие это, будут уничтожены - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская армия действует и будет действовать в дальнейшем абсолютно зеркально.

"Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является россия. Мы готовы двигаться к миру и полному, безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться по меньшей мере 30 дней, но ответа россии по этому поводу до сих пор нет. Ситуация на фронте демонстрирует, что необходимо давление на москву и настоящий контроль за действиями оккупационного контингента, чтобы воцарилась тишина", - написал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в воскресенье, 20 апреля, с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов Украины несмотря на заявления российского диктатора владимира путина о "пасхальном перемирии". Украина фиксирует каждое нарушение рф и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что так называемое "пасхальное перемирие", о котором объявил российский диктатор владимир путин, вряд ли продлится, учитывая то, что россияне в первые же часы вели наступательные операции и обстрелы вдоль линии фронта.