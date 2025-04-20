росія запропонувала своє "великоднє перемир'я" заради прихильності США та маніпуляцій – ISW

$41.380.00
47.000.00
ukenru
В Україну прибув Благодатний вогонь з Варшави: його зустріли на Волині
06:46 • 10051 перегляди

В Україну прибув Благодатний вогонь з Варшави: його зустріли на Волині

20 квітня, 03:00 • 23081 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

19 квітня, 18:41 • 27521 перегляди

Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову

19 квітня, 15:10 • 34831 перегляди

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

19 квітня, 15:04 • 41606 перегляди

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 14:56 • 27808 перегляди

“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна

19 квітня, 14:01 • 22843 перегляди

путін оголосив про "великоднє перемир'я" на 30 годин

19 квітня, 11:37 • 19634 перегляди

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

18 квітня, 17:00 • 80798 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 85960 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+24°
3.2м/с
18%
748 мм
Популярнi новини

Мародерство в промислових масштабах: окупанти хизуються “успіхами” Маріупольського порту

20 квітня, 01:45 • 11837 перегляди

Ізраїль не має вибору, окрім як продовжувати війну в Газі – Нетаньягу

20 квітня, 03:42 • 15847 перегляди

У Китаї запустили інтернет 10G: швидкість до 10 тисяч Мбіт/с

20 квітня, 04:27 • 5846 перегляди

Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

06:00 • 12676 перегляди

Як вивести плями від вина, кави та трави: прості та дієві поради

09:03 • 4794 перегляди
Публікації

Як вивести плями від вина, кави та трави: прості та дієві поради

09:03 • 4910 перегляди

Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

06:00 • 12730 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

20 квітня, 03:00 • 23076 перегляди

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

19 квітня, 08:45 • 35030 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

19 квітня, 06:00 • 35469 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Олександр Сирський

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Лондон

Рим

Реклама
УНН Lite

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 15:04 • 41605 перегляди

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 29798 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 31733 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 32865 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 66673 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Facebook

росія запропонувала своє "великоднє перемир'я" заради прихильності США та маніпуляцій – ISW

Київ • УНН

 • 824 перегляди

росія оголосила "великоднє перемир'я", але одразу продовжила наступальні дії та обстріли, що свідчить про його порушення. За даними ISW, рф, ймовірно, використовує це для маніпуляцій та прагнення заслужити прихильність США.

росія запропонувала своє "великоднє перемир'я" заради прихильності США та маніпуляцій – ISW

Так зване "великоднє перемир’я", про яке оголосив російський диктатор володимир путін, навряд чи триватиме, враховуючи те, що росіяни у перші ж години вели наступальні операції й обстріли вздовж лінії фронту. рф ймовірно, такими заявами намагається заслужити прихильність США. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

"Це (так зване – ред.) перемир’я навряд чи триватиме, враховуючи те, що російські війська, схоже, продовжували обмежені наступальні операції та невибіркові обстріли вздовж лінії фронту в перші кілька годин перемир’я, а також враховуючи те, що росія продовжує відмовлятися від повного припинення вогню", - повідомляють аналітики.

ISW нагадав, що 13 березня США та Україна спільно запропонували росії запровадити негайне повне припинення вогню на 30 днів, але з того часу путін та інші російські офіційні особи неодноразово відхиляли цю пропозицію.

Малоймовірно, що російські офіційні особи та військові командири ефективно повідомляли про плани впровадження тимчасового перемир’я підрозділам на передовій або українським офіційним особам до оголошення путіна. Попередня добре підтверджена поведінка росії щодо тимчасового мораторію на дальні удари по енергетичній інфраструктурі вказує на те, що російські офіційні особи, ймовірно, мають намір продовжувати робити необґрунтовані звинувачення в порушеннях Україною перемир’я. У цьому сенсі росія, ймовірно, використовує своє одностороннє впровадження тимчасового перемир’я в Україні для запровадження інформаційних умов, які виступатимуть приводом для підтримки продовження зусиль росії з підриву та дискредитації України

- йдеться у дописі.

Аналітики зазначають, що рф може використати необґрунтовані заяви про порушення Україною перемир’я, щоб підірвати підтримку запропонованих мирних рамок, які Сполучені Штати представили в Парижі 17 квітня.

США підготували план моніторингу припинення вогню в Україні: WSJ дізналося деталі з Парижа19.04.25, 10:57 • 3558 переглядiв

"росія також, ймовірно, намагається заслужити прихильність США і представити себе приємним партнером у переговорах у відповідь на нещодавні зауваження президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати переглянуть свою роль у мирному посередництві в Україні залежно від того, як мирний процес розвиватиметься найближчими днями", - звітує Інститут вивчення війни. 

Доповнення

19 квітня російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

Проте згодом в Україні лунала повітряна тривога через російські шахеди.

Потім близько 21:50, зокрема в Києві та області знову була повітряна тривога.

“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна 19.04.25, 16:56 • 27778 переглядiв

Президент України Володимир Зеленський вранці 20 квітня після доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського повідомив про активні бойові дії на фронті, незважаючи на спроби росії створити враження припинення вогню.

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо18.04.25, 09:43 • 55409 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
Інститут дослідження війни
Збройні сили України
Шахед-136
Дональд Трамп
Париж
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,178.00
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,574.40