росія запропонувала своє "великоднє перемир'я" заради прихильності США та маніпуляцій – ISW

Так зване "великоднє перемир’я", про яке оголосив російський диктатор володимир путін, навряд чи триватиме, враховуючи те, що росіяни у перші ж години вели наступальні операції й обстріли вздовж лінії фронту. рф ймовірно, такими заявами намагається заслужити прихильність США. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

"Це (так зване – ред.) перемир’я навряд чи триватиме, враховуючи те, що російські війська, схоже, продовжували обмежені наступальні операції та невибіркові обстріли вздовж лінії фронту в перші кілька годин перемир’я, а також враховуючи те, що росія продовжує відмовлятися від повного припинення вогню", - повідомляють аналітики.

ISW нагадав, що 13 березня США та Україна спільно запропонували росії запровадити негайне повне припинення вогню на 30 днів, але з того часу путін та інші російські офіційні особи неодноразово відхиляли цю пропозицію.

Малоймовірно, що російські офіційні особи та військові командири ефективно повідомляли про плани впровадження тимчасового перемир’я підрозділам на передовій або українським офіційним особам до оголошення путіна. Попередня добре підтверджена поведінка росії щодо тимчасового мораторію на дальні удари по енергетичній інфраструктурі вказує на те, що російські офіційні особи, ймовірно, мають намір продовжувати робити необґрунтовані звинувачення в порушеннях Україною перемир’я. У цьому сенсі росія, ймовірно, використовує своє одностороннє впровадження тимчасового перемир’я в Україні для запровадження інформаційних умов, які виступатимуть приводом для підтримки продовження зусиль росії з підриву та дискредитації України - йдеться у дописі.

Аналітики зазначають, що рф може використати необґрунтовані заяви про порушення Україною перемир’я, щоб підірвати підтримку запропонованих мирних рамок, які Сполучені Штати представили в Парижі 17 квітня.

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"росія також, ймовірно, намагається заслужити прихильність США і представити себе приємним партнером у переговорах у відповідь на нещодавні зауваження президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати переглянуть свою роль у мирному посередництві в Україні залежно від того, як мирний процес розвиватиметься найближчими днями", - звітує Інститут вивчення війни.

Доповнення

19 квітня російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

Проте згодом в Україні лунала повітряна тривога через російські шахеди.

Потім близько 21:50, зокрема в Києві та області знову була повітряна тривога.

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