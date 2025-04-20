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россия предложила свое "пасхальное перемирие" ради приверженности США и манипуляциям – ISW

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Россия объявила "пасхальное перемирие", но сразу продолжила наступательные действия и обстрелы, что свидетельствует о его нарушении. По данным ISW, РФ, вероятно, использует это для манипуляций и стремления заслужить благосклонность США.

россия предложила свое "пасхальное перемирие" ради приверженности США и манипуляциям – ISW

Так называемое "пасхальное перемирие", о котором объявил российский диктатор владимир путин, вряд ли продлится, учитывая то, что россияне в первые же часы вели наступательные операции и обстрелы вдоль линии фронта. рф, вероятно, такими заявлениями пытается заслужить расположение США. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

"Это (так называемое – ред.) перемирие вряд ли продлится, учитывая то, что российские войска, похоже, продолжали ограниченные наступательные операции и неизбирательные обстрелы вдоль линии фронта в первые несколько часов перемирия, а также учитывая то, что россия продолжает отказываться от полного прекращения огня", - сообщают аналитики.

ISW напомнил, что 13 марта США и Украина совместно предложили россии ввести немедленное полное прекращение огня на 30 дней, но с тех пор путин и другие российские официальные лица неоднократно отклоняли это предложение.

Маловероятно, что российские официальные лица и военные командиры эффективно сообщали о планах введения временного перемирия подразделениям на передовой или украинским официальным лицам до объявления путина. Предыдущее хорошо подтвержденное поведение россии относительно временного моратория на дальние удары по энергетической инфраструктуре указывает на то, что российские официальные лица, вероятно, намерены продолжать делать необоснованные обвинения в нарушениях Украиной перемирия. В этом смысле россия, вероятно, использует свое одностороннее введение временного перемирия в Украине для создания информационных условий, которые послужат предлогом для поддержки продолжения усилий россии по подрыву и дискредитации Украины

- говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что рф может использовать необоснованные заявления о нарушении Украиной перемирия, чтобы подорвать поддержку предложенных мирных рамок, которые Соединенные Штаты представили в Париже 17 апреля.

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"россия также, вероятно, пытается заслужить расположение США и представить себя приемлемым партнером в переговорах в ответ на недавние замечания президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты пересмотрят свою роль в мирном посредничестве в Украине в зависимости от того, как мирный процесс будет развиваться в ближайшие дни", - сообщает Институт изучения войны. 

Дополнение

19 апреля российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.

Однако вскоре в Украине звучала воздушная тревога из-за российских шахедов.

Затем около 21:50, в частности в Киеве и области снова была воздушная тревога.

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Президент Украины Владимир Зеленский утром 20 апреля после доклада главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского сообщил об активных боевых действиях на фронте, несмотря на попытки россии создать впечатление прекращения огня.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Марко Рубио
Институт изучения войны
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
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