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США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

Киев • УНН

 • 422 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с европейскими и украинскими лидерами.

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

Соединенные Штаты готовы прекратить попытки заключить мирное соглашение между Украиной и россией в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено. Такое заявление сделал Государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

США готовы прекратить мирные усилия в течение нескольких дней, если не будет прогресса

- отметил Рубио.

Выступая в Париже после встречи с европейскими и украинскими лидерами, Рубио сказал, что президент Дональд Трамп все еще заинтересован в сделке, но имеет много других приоритетов по всему миру и готов двигаться дальше, если не будет признаков прогресса.

"Если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы готовы помочь, в противном случае мы будем двигаться дальше", - заявил Рубио.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе будет ответ рф относительно мира в Украине. Об этом Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает УНН.

"Мы увидим, мы услышим от них на этой неделе, очень скоро. Увидим, как это будет. Я думаю, что он (путин - ред.) опаздывает. Очень медленно все идет, я не рад по этому поводу", - сообщил Трамп.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал продолжение мирных консультаций по ситуации в Украине, которые состоятся на следующей неделе в Лондоне.

"Мы все четко объединены в своем стремлении к миру. С самого начала мы поддержали предложение президента Трампа о скорейшем прекращении войны в Украине. Это демонстрирует сильную европейскую приверженность и желание тесно сотрудничать с Соединенными Штатами. Сегодня мы принимали участие в позитивной и конструктивной дискуссии о том, как достичь как прекращения огня, так и всеобъемлющего длительного мира", - говорится в сообщении Эммануэля Макрона.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
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